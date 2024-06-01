NewJeans Hanni短髮太吸睛！顯髮量低層次短髮重回潮流　隨意怎樣都好看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國大勢女團NewJeans 5／24帶著全新單曲專輯《How Sweet》回歸啦！全新主打MV在台拍攝引起討論，除此之外還有從預告照就讓人讚嘆不已的造型，其中成員Hanni更是首次以短髮造型現身。

NewJeans Hanni 首次短髮造型

成員Hanni這次首度以短髮造型登場，雖然不確定是否為假髮造型，但從預告公開就讓人驚艷不已！雖然近期回歸的女偶像中大多以結合了青春風格卻也能性感的長髮造型為主，但也正是因為如此，Hanni的短髮造型更是搶眼突出。

2024夏季短髮趨勢：低層次短髮



每當即將迎來夏季，短髮的聲量總是會竄升，今年也不例外。從Hanni造型再加上近期韓國髮型設計師們的短髮造型作品就能看出來。過去很長一陣子流行高層次、空氣感的髮型，不過今年夏天比起輕盈的氛圍，韓系短髮更希望短髮造型能夠顯得髮量豐厚而蓬鬆。

▲NewJeans Hanni首度以短髮造型登場。（圖／IG@newjeans_official）

其實這並不是全新的造型設計，反而跟三四年前流行的流蘇剪有幾分類似，在髮尾有些微的層次，整體雖然是比較厚的造型卻不會顯得沉重。

到了2024年，不僅僅只有用離子夾將頭髮順直、展現俐落感的選項，今年更著重於隨性、蓬鬆的氛圍，不將頭髮整頭夾直打造蓬鬆感，在造型時也可以簡單的夾出一些捲度波紋，或是搭配外翹的髮尾，都會讓造型看起來更可愛，如果想要營造一點日系的氛圍感，也可以用髮蠟、髮油等造型品，將頭髮抓出帶有濕度的束感，變化豐富。

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