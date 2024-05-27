安格斯12星座一周運勢5／27～6／2　處女乘風破浪、天秤情花朵朵開

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



雖然大行星的變動都不是直衝而來，不過牡羊座這周仍需要防範某些運勢的擦邊球，很可能在不經意的情況下為你帶來連鎖性的影響。此時牡羊平靜中帶有暗湧，人際中慎防檯面下的操作，避開敏感的社交關係。感情上想要脫單的人別太急躁，務必布局周全後再出手，否則一番美意很可能弄巧成拙。

金牛 4.21～5.20



行星們陸續的自本命宮位移出，雖然對金牛座來說沒有實質的負面影響，不過立基點的離開，也意謂著眼前的考驗正逐步成形。本周金牛運勢轉弱，人際上說錯話的失誤愈來愈多，讓你不得不低調以對。感情上過於積極不如內斂一些，透過重疊的朋友圈相互傳話，能讓雙方更有進展，相反的若只想被動等待，當心錯失機緣。

雙子 5.21～6.20



木星本周開始正式入駐，也為接下來為期近一整年的「雙子之年」開啟序幕。對於雙子來說，雖然木星的轉移不見得帶來明顯的變化，不過與人之間的言語交流需要適時踩煞車，避免話語之間過度吹捧，偏離事實太遠的言論很可能會有被揭穿的可能，凡事務實、就事論事才能避開麻煩，把事情導至最佳的位置。

巨蟹 6.21～7.21



乍看無害的言語，都可能成為刺傷你的兇器。巨蟹座這周人際上的隱形煩惱就像小蒼蠅般，成為你的一大干擾，特別是人多口雜，旁人無心的玩笑話都可能導致你的玻璃心碎一地、表現大打折扣，不希望圈子愈來愈窄，就得鼓起勇氣好好溝通。感情上若只想被動等待，就可能會錯失機緣，透過熱絡的互動能讓雙方更有進展。

獅子 7.22～8.22



唯一不變的就是「變」，獅子座這周彷彿走入了多事之秋，身邊有許多措手不及的變化迎面而來，好在獅子天生就擁有大顆心臟，懂得臨危不亂的道理，面對突如其來的考驗，重要的是Hold住你的情緒，避免失控之下做出錯誤判斷，找尋情緒移轉的出口。有對象者感情動盪起伏，分分合合；單身者緣分則能不情自來，小有收穫。

處女 8.23～9.22



太陽和金星對於處女座在工作上的助力愈來愈明顯，這周只能用乘風破浪來形容，眼前的難關與考驗有望快速攻破，在即戰力滿點之下，處女座表現亮眼，單身者有機會連帶的牽出不少緣分，同心協力或同仇敵愾的氣勢，能默默為你們的默契添上一筆，近期是不錯的感情打底期，不需要有壓力，自自然然的讓感情UP UP吧！

天秤 9.23～10.22



金星對於天秤座的助攻總算在這周發揮作用，近期環境中將有不少認識新朋友、新夥伴的機會，這些朋友都會是你的小貴人，為你帶來更多學習與機緣。此外，近期適合把握每個風和日麗的日子，交通旅遊運很不錯的你，出國旅行機會大增，有對象的天秤感情也會因此突飛猛進，可以一同度過春風得意、情花朵朵開的甜蜜時光。

天蠍 10.23～11.22



天蠍座這周運勢愈來愈穩定，就算出現不安的聲浪，也不會隨風起舞，穩紮穩打的表現頗為出色！職場上雖然沒有轟轟烈烈的立大功，但有不少令高層滿意的表現，只不過與人溝通記得多留點餘地，避免直接與人磨擦。而感情上，單身天蠍的桃花運勢提升，只不過緣分停停走走不能太強求，對的人總有一天會在對的時間相逢。

射手 11.23～12.21



受惠於木星的移轉變化，這周射手人際關係十分活絡，各方邀約之下，對於各種團體活動的參與感也是興致高昂，在熱情爽朗的底氣下，射手在團隊中顯得十分出色卓越，能憑著自身魅力結交不少新朋友。感情上呈現多頭走勢，單身者走進脫單高峰期，而有伴侶的還需要多花些時間培養彼此默契才能走得穩固又長久。

摩羯 12.22～1.19



近期摩羯得仔細關注自己的情緒反應，一味隱忍，負能量累積久了也可能有想要爆發的時刻，適時轉移心情、轉換生活，對你來說特別重要。人際上需要更圓融，和對方坦誠溝通，藏在雙方心中的小疙瘩就能一一化解。單身者愛情多半會伴著工作而來，很可能是在工作場合、打工場所、醫院或是跟日常生活有關的地方。

水瓶 1.20～2.18



水瓶座這周運勢顯得有些起伏，木星的移位之下，即使心態上有些懶散，但很多事情的進展速度超乎想像，層層影響之下，也逼得你不得不做決定，特別是金錢、財務有關的事，需要更快狠準的定奪，才不會讓到手的好機會稍縱即逝。感情上有對象的水瓶即將面對的是進階或砍掉重練的思考，而如何抉擇就要看你自己的態度了。

雙魚 2.19～3.20



土星與海王星合相於雙魚，加上木星的位移，向來敏感的魚兒這周內心可能出現諸多的拉扯力量，容易陷入兩難或選擇性障礙，尤其面對感情，不明確的狀態之下，進展可能倒退嚕。不過多一點距離反而可以釐清自己的想法，也不見得不好，重要的是別過於情緒化的選擇及判斷，避免一時理智斷線做了後悔的決定。

延伸閱讀

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 就是要上班！盤點不想退休的工作狂5星座，TOP 1居然不是摩羯座

● 星座排行榜：12星座前世冤家星座配對！愈吵愈甜的星座組合TOP3