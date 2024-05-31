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2024卸妝新品10款推薦！水、油、霜質地通通有　卸出清爽美肌

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

清潔是保養最重要的第一步驟，如果有化妝或使用潤色防曬，那麼「卸妝」更不可少」，一起來看看2024年的卸妝新品，各種質地都幫大家整理好了！

卸妝水

媚比琳高效潔淨輕柔卸妝水

媚比琳「小C水」高效潔淨輕柔卸妝水採用了獨特的黃金比例，15%的油及85%水混合油水雙層配方，比水更乾淨、比油更清爽。

只需輕輕搖晃均勻，即可輕易卸除防曬、底妝以及眼唇部的彩妝，使卸妝過程更加迅速高效，10秒全臉可卸得一步到位。輕柔質地不刺激雙眼，更能深層清潔不油膩。

特別添加了維他命C精華，使肌膚保濕不乾澀、不緊繃，卸妝同時勻亮肌膚，水潤有光澤。小C水更具有零油感的特點，能輕鬆卸除防水的防曬，讓肌膚呈現乾淨清爽的狀態，卸妝後也不用馬上用水洗淨油膩感。

L'OCCITANE歐舒丹乳油木橙花淨透潔膚水

清爽度無可挑剔的潔膚水富含乳油木精萃、橙花純露及向日葵籽油，輕輕畫圓擦拭臉部、頸部即可有效地卸除難卸彩妝和肌膚髒汙，全臉擦拭後膚質煥然一新的驚艷感，簡單實現清透柔軟的完美素顏。

清爽無酒精配方，敏弱肌膚也適用，放鬆舒緩的橙花香氛不只清潔肌膚還能揮別整日的疲憊。

m̄enom̄eno Mr極淨卸妝潔膚水

採用日本卸妝專利成分最新黃金比例，強化卸妝及保濕力。獨特的Micellar配方具備親油及親水的雙重特性，不用大力擦拭，即可輕鬆溶出彩妝防曬、老廢角質、皮屑灰塵，將其吸附在卸妝棉上，深層且溫和清潔毛孔髒污、預防粉刺生成，同時不破壞皮脂膜。

成分不燻眼，種睫毛也可以放心使用。溫和保濕成分能守住水分，維持肌膚滋潤不黏膩，就像擦完化妝水般透亮舒適。

而且Mr極淨卸妝潔膚水所有成分適膚性佳，使用完不需用水再次清洗，不論搭機旅遊、健身後及露營，在沒有水的地方，都能輕鬆卸妝保持臉部乾淨。

卸妝油

shu uemura植村秀黑米精萃潔顏油

植村秀推出全新超水感黑米精萃潔顏油， 主打針對油肌和混合肌設計。

裡頭添加日本黑碳精華以及黑米萃取。黑碳精華擁有優異的油脂吸附效果，黑米蘊含豐富胺基酸成分能維持肌膚健康保水度。另外搭配微量水楊酸與果酸幫助毛孔與黑頭遠離。

以輕盈的保濕水感質地，溫和將埋藏肌膚深處的彩妝卸得極度乾淨，卸妝過程中還可聞到檜木的療癒清香。

Bobbi Brown超輕水感茉莉淨妝油

Bobbi Brown茉莉淨妝油憑藉著質地輕盈、乳化速度快，獲得眾多粉絲青睞。

2024年再次推出進化版超輕水感茉莉淨妝油，添加三款全新頂級植物油，包括白芒花籽油幫助肌膚柔嫩健康、瓊崖海棠油深層滋養肌膚、頂級山茶花油幫助肌膚穩定與增加彈力，潤澤肌膚更升級。

獨家五步驟淨膚按摩法

Step 1.雙手保持乾淨按壓淨妝油6~8下。
Step 2.均勻塗抹於雙頰並以指腹打圈按摩。
Step 3.加強T字與下巴清潔。
Step 4.輕輕按摩眼周與雙唇。
Step 5.以清水徹底乳化。

Albion妃思雅高奢精華卸妝油

為了打造奢華幸福感，一口氣添加八種美容油，不僅能快速卸除妝容髒污，更具備層層淨化肌膚及從修護肌膚等卓越美膚效果，從卸妝就開始享受油保養。

豐潤使用感及高度滋養美膚功效來自於沙棘果油、馬尾草油、小麥胚芽油、摩洛哥堅果油、紫蘇油、酪梨油，能在卸妝的同時深層修護肌膚。

此外，更添加辣木籽油、葡萄籽油能深層淨化肌膚，徹底分解和去除氧化或糖化物質及其他廢物雜質，因而幫助消除年齡增長引起的肌膚損傷，使肌膚由內而外的晶瑩剔透，散發光澤感。

卸妝霜／膏

LINLANG沙棘植萃卸妝霜

輕盈凝凍質地搭配三重轉化技術，柔軟凝凍經體溫轉化為植萃優油溶解髒污和彩妝，加水後再轉化為卸妝乳深層潔淨肌膚。

採用沙棘油、荷荷芭油、酪梨油及蜂蜜萃取，卸妝同時能夠深層保濕、鎮靜肌膚，恢復皮脂平衡。

精選多種精油，卸妝同時完成香氛按摩釋放壓力、舒緩心靈，洗後肌膚柔嫩透亮，散發健康水潤的光澤。

COCOCHI AG極緻奢養卸妝膏

AG極緻奢養卸妝膏僅含12種極簡成分，溫和質地適合全膚質使用，並透過三態臨界乳化技術實現輕盈洗卸。

剛取出的卸妝膏為冰淇淋膏狀質地，因此又叫「冰淇淋卸妝膏」，以高濃度食用級天然紅花籽油為基底，觸膚即溶為絲滑的油狀，能深度清潔毛孔中的油污和殘妝，最後以溫水清洗時則轉為乳狀質地。輕鬆卸除全臉彩妝，為肌膚帶來清新舒適的感受。

更添加梅果萃取、洛神花萃取及維他命E等成分，讓肌膚從清潔開始就備受呵護，同時更使後續保養效果事半功倍。

RMK W修護卸妝膏

以誕生10周年的「W修護菁萃油」為靈感所推出的W修護卸妝膏。以固態蠟鎖住液體油。推開凝膏時只需稍微施加力道，就會融化成滑潤的液體油。潤澤醇厚的質地能輕易在肌膚上滑順延展，具有豐厚的油能緊密附著肌膚的同時溶解彩妝，無摩擦感、能輕柔浮出污垢並且迅速卸妝。

兼具賦予肌膚水嫩潤澤的保濕效果和給予肌膚柔潤的柔膚成分，洗淨後宛如美容油滲透般的滋潤保濕，感受肌膚的彈潤感。

混合具有放鬆感的柑橘、葡萄柚、橙花、玫瑰等八種精油，複合調製出柑橘花香的香氛。卸妝時能感受層次豐富的混合香調，讓潔膚成為舒適放鬆的時光。

KANEBO舒顏盈潤卸妝凝霜

以絹豆腐柔軟質地為發想，以膜力卸妝技術一接觸肌膚立即化開的柔滑薄膜，柔潤舒適包覆，輕滑即可將油劑從美容液凝膠釋放出來，極速吸附彩妝污垢，不需乳化即可快速卸妝，讓卸妝零費力。

沖洗後，肌膚不會有黏膩感，被內含的保濕成分例如優格萃取、維生素E藥蜀葵根萃取、茯苓萃取等包覆，呈現保養後的水嫩、明亮。還帶有獨家茶花香氣，讓人沉醉在卸妝時刻。

首次附贈如東京鐵塔造型的可站立式挖勺，好挖取、好清潔、衛生易存放，是卸妝搭配的好利器。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 卸妝, 保養

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