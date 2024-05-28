Threads流言大解密：粉底液會侵入肌膚？底妝疑難雜症一次搞懂

▲粉底液相當好上手。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

想畫一個漂亮的妝容，輕薄透亮的底妝是關鍵，要看起來自然親膚，遮蓋力又要足夠，最好是完美無瑕，那麼底妝究竟要怎麼選呢？日前就有網友在Threads發文寫著：「聽說粉底液會侵入肌膚不能用？」引來一堆網友回覆，真的是這樣嗎？所有疑難雜症一次解惑。

Q.粉底液會侵入肌膚，最好是不要使用？

美容編輯回：

正確上底妝的步驟，就是取適量粉底液點在肌膚上，順著肌膚紋理推開，不少女生為了妝容服貼，更會使用美妝蛋以彈點方式，為的就是要讓底妝自然融入肌膚，就像原生肌膚般自然，所以粉底液並不存在侵入式之說，若真的怕粉底液會傷害肌膚，那麼則該從「確實卸妝」下手，卸妝不完全會使彩妝堵塞毛孔，若遇到天熱、肌膚油脂分泌旺盛，如此惡性循環，就很容易冒出痘痘、粉刺，所以與其擔心粉底液，倒不如學會好好卸妝還比較實際。

Q.粉底液和氣墊粉餅有什麼不同？

美容編輯回：

簡單來說，其實本質上都是粉底液，只不過氣墊粉餅將粉底液放置在氣墊中，搭配粉撲海綿，讓消費者外出使用起來更為便利。但若有時間畫個精緻的底妝，建議在家可以先用粉底液上妝打底，搭配遮瑕修飾臉部瑕疵等細節，氣墊粉餅放置包中，用來外出補妝即可。當然若是你肌膚底子很好，沒有什麼瑕疵，基本上只要塗好防曬，再用氣墊粉底拍一拍，就可以安心出門。

▲定妝是蜜粉的基本功能。（圖／Pexels）

Q.蜜粉可以代替底妝嗎？

美容編輯回：

建議大家把蜜粉當作底妝最後一步驟，針對T字容易出油、眼下容易暈妝的部位，可以輕拍打底，幫助定妝；或是今天想要呈現柔霧感肌膚時，底妝之後也能以蜜粉刷大面積刷拭，立刻就能把水光肌膚切換成柔霧模式，尤其在容易出油的夏季來說，蜜粉可說是相當萬用呢！