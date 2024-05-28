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最容易戀愛腦3大星座！Top 1全身心投入去愛　甚至能犧牲一切

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▲▼ 最容易戀愛腦3大星座！Top 1全身心投入 。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝IG@tvn_drama

有些人在愛情中理性自持，也有些人則是容易被愛情沖昏頭腦，一戀愛就全心全意投入，願意為愛情付出所有，甚至失去理智和自我，堪稱天生的「戀愛腦」。以下就是最容易有戀愛腦的3大星座，容易沉浸在愛情的世界裡，迷失自我，尤其Top 1天性浪漫、多情，對愛情有無限憧憬，被愛沖昏頭到常忽略現實中的問題。

▲▼ 最容易戀愛腦3大星座！Top 1全身心投入 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：天秤座

天秤座追求和諧和美好，對愛情有著無限的憧憬和期待，而且善於溝通，懂得如何取悅他人，這使得他們在戀愛中容易獲得對方的好感。天秤喜歡浪漫，重視感情中的每一個細節，總是努力營造完美的愛情氛圍，甚至願意為了維持感情的平衡而做出妥協。

天秤在感情裡往往過於在乎對方的感受和意見，甚至會犧牲自己的想法來迎合對方。他們害怕衝突，渴望保持感情關係中的平衡和穩定，這種過於遷就和妥協的態度，使得天秤容易迷失，陷入戀愛腦的狀態，難以在理性和情感之間找到平衡。

▲▼ 最容易戀愛腦3大星座！Top 1全身心投入 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：巨蟹座

巨蟹座很重視家庭，對愛情也有著強烈的需求和依賴，他們渴望穩定和安全感，一旦確定了愛情關係，就會全力以赴地維護和經營。巨蟹在感情中會表現出高度的忠誠和保護欲，願意為另一半付出所有，無論是時間、精力還是金錢。

由於巨蟹對感情的高度重視，在戀愛中容易變得過於依賴另一半，時刻關注對方的需求和情感變化，並希望能夠得到同樣程度的回報和關心。他們渴望被愛、被理解，這種強烈的情感需求使得他們在愛情中投入過多，容易陷入戀愛腦的狀態，變得患得患失，甚至忽略了自己的感受和生活，

▲▼ 最容易戀愛腦3大星座！Top 1全身心投入 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：雙魚座

雙魚座天性浪漫，心思細膩、感情豐富的他們，對愛情有著無限的憧憬、嚮往和幻想，很容易被浪漫細節打動，無論是簡單的約會、甜蜜語言還是小小的驚喜，都能讓他們陶醉其中。一旦陷入戀愛，就會全身心地投入，為了愛人能犧牲一切，包括自己的時間和利益，期待童話般的愛情故事成真。

他們相信真愛可以戰勝一切，這種浪漫化的思維使得雙魚在愛情中很容易迷失自我，而常常會忽略現實中的問題和困難，完全被愛情的美好所淹沒，也因為這種特質使得雙魚座成為最容易有戀愛腦的星座之一。

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 談戀愛, 戀愛腦, 雙魚, 巨蟹, 天秤

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