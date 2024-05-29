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物慾最低星座女Top 3！第一名有錢也難搞定　個性獨立又會過日子

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▲▼ 最擅長說謊的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲物慾超低星座女Top 3 公開。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／綜合報導

每個人的物慾不同，有些人見到什麼就想買什麼，但有些人則是完全相反，不僅把勤儉持家當成美德，隨時隨地都在精打細算，默默成為超加分條件，簡直是必娶女人，以下「物慾超低星座女」Top 3 ，身邊有她們簡直是上輩子修來的福氣！

Top 3 摩羯座

摩羯座基本上不花大錢，因為任何衝動消費在她們眼中都是浮雲，已經將勤儉變成一種習慣了，很難有特別心動的東西能煽動摩羯，當然就算是親朋好友在旁勸敗，摩羯也會靜下心來思考什麼是需要以及想要，是非常自我的星座。當然，若是非常必要的東西，摩羯甚至不眨眼就買了，做事果斷直爽，讓人不愛都難。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座持家是外界都知道的事情，哪怕賺得不多也都能夠存到錢，因為她們更善於將積蓄運用在真正需要的地方，其實巨蟹的勤儉不太一樣，平時都很斤斤計較，唯獨對最親密的家人例外，巨蟹在家人或是另一半眼中是很大方的，完全不會捨不得，只為給對方創造難忘回憶，大方到超乎想像。

Top 1 金牛座

提到勤儉持家，金牛座絕對是冠軍，個性獨立又會過日子，從生活小細節上就能發現節儉的靈魂，而且金牛會勸身邊的人一同省錢，感染力極強，就算是花錢大手大腳的人遇到了金牛，也會變得異常小心翼翼。金牛座的魅力就在於十分務實，浪漫或是華而不實的東西，一律可以省去，這種特質娶到算是賺到了。

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關鍵字：

星座, 運勢, 摩羯座, 巨蟹座, 金牛座

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