4個越南必買小眾品牌！Jennie搶穿Y2K短裙、NGAOS超萌刺繡包平價入手

記者鮑璿安／專題報導

近年來不少台灣民眾選擇到越南旅遊，其實當地不光風景迷人，也有許多小眾品牌值得挖掘，本次《ET FASHION》就盤點當地必買的服飾、包款品牌，造型感強烈完全不怕撞款，連韓團女星Jennie都上身，輕鬆打造時髦穿著。

L Seoul





▲Jennie穿著越南品牌L Seoul 短裙引發熱議 。（圖／翻攝自Jennie IG）

首先要來介紹2016年成立的越南品牌L Seoul ，近期受到南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie演繹旗下單品因此知名度大漲，L Seoul 擁有強勁的Y2K、Balletcore芭蕾舞美學設計語言，打造了許多辣妹穿搭，像是Jennie同款抽繩蕾絲短裙，搭配運動外套營造鮮明風格，難怪受到許多時尚迷推崇。

DATT

▲來自越南河內的DATT，被封為「越南版Dion Lee」。（圖／翻攝自品牌官網）



來自越南河內的DATT，被封為「越南版Dion Lee」，擁有叛逆先鋒的特殊剪裁，完美彰顯女性身材之美，擅長使用鏤空、褶皺元素為衣著增添戲劇性，品牌也打造出鮮明的刺青衣，作為搶眼的打底衣疊搭單品，記憶點非常深刻。

NGAOS





▲NGAOS特色在於刺繡造型包款。（圖／品牌官網）

想入手平價包款別錯過NGAOS，售價約台幣2千元內，品牌特色在於別緻刺繡造型包款，將細膩的花卉、蝴蝶刺繡注入皮革包款，營造強烈的度假氛圍，並提供大容量的托特包或是肩背包廓形。馬卡龍配色的手提包款式則裝飾了立體蝴蝶結，完全少女心破表。

CHATS by C.Dam





▲CHATS by C.Dam以亞洲人身材版型為基礎，形塑神秘感。（圖／品牌官網）

CHATS by C.Dam創意總監 Cuong Dam 就讀於倫敦時尚學院（London College of Fashion），擁有鮮明的時尚眼光，並致力於推廣越南文化。品牌著重於各種素色長裙裝，剪裁手法卻十分俐落出眾，以亞洲人身材版型為基礎，形塑神秘感，簡約的褶皺線條充斥其中，具有柔中帶剛的性感氣息。