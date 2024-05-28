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沒有藉口不會！手殘人也能輕鬆學的三步驟畫眉法

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

畫眉毛確實是一項挑戰，尤其是對於新手來說，但是，掌握了正確的技巧和步驟後，任何人都能夠畫出自然而美觀的眉型，以下是三個簡單的步驟，幫助新手輕鬆畫出好看的眉毛。

sisley,benefit,媚比琳,眉毛,彩妝。（圖／品牌提供）

1.確定眉毛的形狀：

首先，需要確定自己理想的眉毛形狀，可以使用眉筆或眉刷沾取少量眉粉，輕輕地在眉毛自然生長的區域內勾勒出眉形，定位眉頭、眉峰和眉尾的位置，眉頭應該與鼻翼對齊，眉尾則應延伸到眼角的外側，使用眉刷可以幫助畫出更自然的線條。

2.填充眉毛：

使用眉筆或眉粉填充眉毛稀疏的部分，切記要順著眉毛生長的方向填充，這樣能夠創造出更自然的效果，如果眉毛本身較為濃密，可以輕輕填充空白處，主要強調眉形的清晰度，建議新手選用比頭髮顏色淺一到兩度的眉筆或眉粉，這樣更不容易畫過頭。

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3.完善與定型：

最後，使用透明眉膠或定型噴霧將眉毛固定，使造型持久不易脫妝。此外，可以用遮瑕膏或亮眼筆在眉下打亮，幫助提亮眼部區域，讓眉型更為突出且整潔。

【推薦單品】

＃sisley 植物設計型塑眉筆，售價1950元

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跟一般眉筆最大的不同，是sisley運用植物美容學的概念，將眉筆添加保養成份，維他命原B5、洋槐樹蠟、棕櫚蠟、山茶花油等，可以在畫眉的同時，利用保養成分滋養毛流，自然粉霧狀色調可以在肌膚形成薄膜，維持良好顯色度與持久妝容。

＃benefit 我的超極細眉筆，售價1000元

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眉毛專家benefit鑽研在眉毛的妝容多年，不僅有很受歡迎的蜜蠟修眉服務，更是有超多種的眉彩單品可以選擇，最新我的超極細眉筆跟上毛流感風潮，手殘人也不用擔心無法畫出根根分明的毛流，0.8毫米輕鬆填補自然原生眉。

＃媚比琳 2in1雙頭氣墊眉粉筆，售價350元

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可以說是最適合新手的第一支眉筆，不僅價格親民，更是一支就可以取代眉筆與眉粉，可以先用0.1公分的極細筆尖勾勒出眉毛的形狀，然後再使用氣墊眉粉填補毛流空隙，打造出自然濃密的眉毛妝容，2種色選讓新手選擇不障礙。

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關鍵字：

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