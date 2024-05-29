夏季必備！最新「抗痘保養神品」盤點　Lily許韶恩愛用款消痘很有感

▲近期推出不少抗痘保養新品，其中更有小S二女兒Lily許韶恩都愛用大推的抗痘精華。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

炎熱的夏季即將到來，不僅出油量開始變多，痘痘、粉刺大軍更蓄勢待發，尤其本來就容易長痘的油性肌、痘痘肌，「抗痘保養」絕不能少。以下幫你盤點近期新推出的超強抗痘保養品，幫你對付惱人粉刺、痘痘問題，有的甚至還能淡化痘疤，連小S二女兒Lily許韶恩都愛用大推。

▲Kiehl’s 1.2%水楊酸涼感痘痘凝膠，60ml，NT$1,600。



Kiehl’s今年新推出的「水楊酸抗痘系列」又有新品登場！全新1.2%水楊酸涼感痘痘凝膠富含1.2%水楊酸、2%菸鹼醯胺和乳酸桿菌發酵物等3種抗痘有效成分，有效消痘痘、代謝老廢角質、緊緻毛孔、穩定肌膚屏障，同時還能淡化痘痘瑕疵、強化肌膚屏障，一瓶有效搞定肌膚粉刺、痘痘、毛孔難題。最棒的是，不僅臉部可用，身體各處皆可使用。

▲m̄enom̄eno Ns 酸酸調理精華，15ml，NT$880。



藝人張景嵐創立的美感科學保養品牌m̄enom̄eno，自上市以來累積許多口碑好評，近日再推出全新溫和煥膚酸類保養品「Ns 酸酸調理精華」。使用11%高濃度AHA＆BHA多重酸成分，精準調配濃度至最完美比例，有效改善暗沉粗糙及毛孔阻塞，平滑肌理並恢復光澤，偕同獨特緩釋型水楊酸和獨特植萃配方「三皮素」，代謝老廢角質、暢通毛孔，幫助後續保養品吸收，並全面加強控油、調理角化。

▲d program 淨荳益生精華，15g，NT$650。



專為敏弱肌打造的日本保養品牌d program敏感話題，2024年6月將推出史上第一支敏感肌適用的「抗痘精華」淨荳益生精華，添加明星專屬成分「酵母萃取美肌益生元」，能增加肌膚好菌，穩定肌膚，更加上獨家配方「琥珀酸」，減少肌膚壞菌，從黑頭粉刺、爆痘化膿到痘疤、痘印都能有效修護，讓肌膚回到健康原生，長痘不留痕。好用到新生代「人間芭比」、小S二女兒Lily許韶恩一用就愛上，大推消痘很快很有感。

▲霓淨思 杏仁酸毛孔深層清潔泥膜，100ml，NT$800。



添加革命性天然植萃三重酸，以杏仁酸清除老廢角質、淨化毛孔油脂，並透過水楊酸暢通阻塞毛孔，以溫和的方式調理粉刺，偕同阿爾卑斯山柳蘭平衡油脂分泌，減緩粉刺痘痘生成，有效達成淨化、調理、平衡等三重功效。同時使用100%純天然地中海火山泥，超微顆粒可深入毛孔包覆髒污油脂，更添加韓國CalmYang™多重天然草本配方，溫和修護肌膚。