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誠品800坪中型店　進駐原「HOYII北車站」地下一樓9月開幕

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▲誠品董事長吳旻潔。（圖／記者廖婕妤攝）

▲誠品董事長吳旻潔在誠品股東會表示將重回台北車站商圈開新店。（圖／記者廖婕妤攝）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品昨（5／28）舉辦股東會，董事長吳旻潔表示將在忠孝西路、公園路交叉口開設中型店，面積約800坪大，其房東就是醫療機構諾貝爾，因今年初該公司才宣布拿下原HOYII北車站經營權，故誠品也將進駐聯通凱薩飯店的Z區地下街區域，據悉將進駐誠品書店與新餐廳，預計今年9月開幕。

誠品因新冠疫情降租談不攏，從2023年3月正式退出K區地下街由東森購物接手，「東森廣場北車K區地下街」於同年10月試營運，而疫情過後台北車站商圈出現復甦跡象，人潮不斷，醫療機構諾貝爾診所於今年1月宣布與全球人壽簽約，取得台北車站正對面壽德大樓一樓店面及地下室廣場共計1200多坪物業，其名稱為「諾貝爾健康廣場」，一樓將規劃添好運茶餐廳與「站前諾貝爾眼科診所」「站前諾貝爾視光眼鏡」，而地下一樓則與誠品合作共同開發。

▲HOYII北車站 。（圖／翻攝自和億官網）

▲誠品將進駐原「HOYII北車站」地下一樓9月開幕。（圖／翻攝自HOYII官網）

故誠品將進駐Z區地下街800坪空間，重返台北車站商圈，其誠品台北車站B1新店有連通道，可通往隔壁凱薩飯店，且能透過捷運系統連接大亞百貨、站前新光三越，共同經營「諾貝爾健康廣場」，據悉將進駐誠品書店，誠品生活與部分餐飲，另也會結合藝術創作及展覽活動。

關鍵字：

誠品, 台北車站, 商圈, 新店, 合作

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