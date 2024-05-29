SOGO大巨蛋14間餐廳初開箱　5／30開幕號召帶萌寵、小孩一起來

▲SOGO大巨蛋14間餐廳區域初公開。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

由SOGO經營的台北市區內最大賣場「遠東Garden City」，今（5／29）公布首區餐飲14間餐廳內容，南北面各有7間餐廳，其中北面餐廳與松菸文創園區接壤，擁有花園綠意，且餐飲以全客層與寵物為主打，歡迎有毛孩的飼主跟小孩家庭一起吃飯，強調與信義區完全不同的生活、購物氛圍，預計5／30正式對外開幕。

SOGO進駐大巨蛋首發餐飲區域公開，包含5家全台首店、1家全球概念店、3家百貨首店、1家台北首店，餐飲種類繁多串聯多家歐亞菜系特色餐廳，包含日式燒肉、日式拉麵居酒屋、美式運動餐廳、港式料理餐酒、韓式酒館、台式鍋物料理等，都能滿足不同族群的味蕾喜好，每間餐廳都獨立運作，分布於松菸園區北端與忠孝東路五段街邊，有種國外的街道感。

14家主題餐廳包含全台獨家首店，由星宇航空與胡同燒肉聯手打造首間航空主題燒肉店-「STAR HUTONG星胡同」、全台純度最高的美式運動餐廳「SPORTS NATION」，有百萬智慧自助取酒牆，讓你身歷其境球場看賽事與喝啤酒的爽快感，以及香港上市集團呷哺呷哺旗下台式麻辣火鍋尬茶飲「湊湊火鍋·茶憩」，24小時營業不停歇以港式餐飲結合餐酒館「大巨星港式飲茶餐酒館」，以Brunch Bar為概念的全新早午餐品牌「Lit Lit」，5家全台首店餐飲品牌。

5／30預計開幕9間餐廳，而美式餐廳SPORTS NATION、24小時營業的大巨星港式飲茶、武藏野森咖啡，以及營業到凌晨2點的火鍋餐廳「湊湊」，將於6／25開幕，最後一間將在今年8月到位，據悉該店就是在中和環球開幕後大排長龍的「漢堡排嘉」。

SOGO董事長黃晴雯表示，14間餐廳預估年度業績約8億元，而大巨蛋商場全期開幕後，年營業額會達到100億元，之後將是大巨蛋地下街區域開幕，黃表示，台灣跟日本賣場不同，日本冬天冷夏天熱，所以人潮會在地下街裡，台灣地上地下都有得逛，規劃會更有挑戰，但大巨蛋地下街將跟台灣之前的地下街完全不一樣，一定會給消費者耳目一新的感受。