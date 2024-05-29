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SOGO大巨蛋餐廳5／30開幕優惠一次看　結合松菸綠景像秒飛國外

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▲SOGO大巨蛋美食潮公園。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO大巨蛋美食潮公園緊鄰松菸文創園區，擁有與其他餐廳不同的綠景。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

目前討論度最高的新商圈台北大巨蛋，其SOGO主理的「遠東Garden City」首波14間餐廳從5／30起陸續登場，集結優質輕食、年輕風格、時髦餐酒館與美式運動酒吧等元素，打造大巨蛋側面不同光景，其中北面鄰接松菸文創圓區，具有跟信義區截然不同的氛圍，餐廳門外就是綠樹廊道，十足花園風格，明5／30有9間餐廳正式開幕，限時優惠一次看。

▲SOGO大巨蛋美食潮公園。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO大巨蛋美食潮公園。（圖／記者蔡惠如攝）

遠東Garden City首波開幕的「潮美食公園GOURMET PARK」，全區涵蓋一條綠蔭休憩廊道，並引進14家主題餐廳，主要規劃南北面兩大主題餐廳區，包含以美食不夜城為主軸的南面7家餐廳，及適合親子萌寵的北面7家餐廳，其中有4家寵物友善餐廳，讓消費者帶毛孩用餐無壓力，餐廳空間從40坪的主題餐廳到200坪餐飲大店，共佔地約1300坪、1422個座位數。

▲SOGO大巨蛋美食潮公園。（圖／記者蔡惠如攝）

SOGO表示，餐廳營業時間更首度打破百貨既有的營業規劃，從早上7:30開啟一天最chill的早午餐，到夜晚下班甚至周末凌晨的舒壓聚會，另外還有24小時不停歇的餐飲服務，貼心符合不同族群的用餐需求，任何時間都能隨時輕鬆品嚐美食。

開幕期間各餐廳也端出好康優惠，「STAR HUTONG星胡同」結合經典燒肉手法，創作出全新的燒肉餐酒風格，開幕期間點指定特餐及贈送神秘菜色一品；「SPORTS NATION」開幕首七日調酒牆暢飲1小時，優惠價299元；「湊湊火鍋·茶憩」開幕首周限定優惠餐點6折起，日本A5級和牛5.3盎司，享加購價388元；「TOK 盡興食光」客家冠軍豬腳，優惠價590元，另外6／7至6／16還特別與澳洲精品咖啡品牌ST. ALi 合作快閃活動，帶來最正統的澳式咖啡。

SOGO針對首波美食潮公園開幕慶，即起至6／3期間也推出SOGO／Garden City APP美食購物金，線上扣200點，可換100元美食電子購物金，最多可兌換1,000元。

潮美食公園GOURMET PARK餐廳開幕優惠

▲SOGO大巨蛋美食潮公園。（圖／記者蔡惠如攝）

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