頂級居家UCHINO、Sanderson新品登台　優惠85折起

▲頂級居家UCHINO、Sanderson新品登台，不約而同推出優惠。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本家紡品牌UCHINO今（5／29）在台發表全新2024年棉花糖三重紗系列家居服，以優異的透氣性和輕盈觸感為賣點，今年推出的新品活用圖騰元素，打造更多元的風格，並首度發表空氣針織商品，強調輕如空氣的質感，讓炎熱夏天家居更舒適；日比家族代理的英國寢具Sanderson頂級埃及棉紗系列登台，也推出85折優惠。

被消費者暱稱「貴婦毛巾」的UCHINO，旗下當家棉花糖三重紗系列，主打使用高支數棉紗編織，強調吸濕排汗，另一特色是採用天然棉花糖紗質地，擁有溫和手感，在台灣市場建立不少死忠客。

▲UCHINO新品請來賴雅妍站台，繽紛圖騰走上街也很美，賴雅妍身穿UCHINO新款家居服Relax系列，上衣售價9,880元，長褲售價11,800元。

今年棉花糖三重紗系列家居服新品，更靈活運用時尚圖騰打造多元風格款式。不論是藍白條紋、熱帶花卉或普普風圖樣，均為居家生活增添不少活力情趣。除了家居服系列，UCHINO也首度發表空氣針織類商品，該系列使用高支數精紡棉線、疏鬆編織而成，主打「輕如空氣柔軟質地」的純棉材質，單品售價3,980元至8,880元不等。

▲法國巴黎休閒服飾品牌Agnès毛巾系列新品，方框系列手帕售價390元；UCHINO夏季花朵印花連身裙，售價10,800元。

UCHINO表示，慶祝新品上市5／24起至6／3期間，實體通路與線上商城新品全面85折起，另還有為期兩天的健康講座，邀請專業醫師、營養師等名人與民眾分享生活保健知識。

▲Sanderson Raspberry埃及棉數位印染床組，雙人四件式床組定價15,800元。

頂級寢具代理商日比家族，旗下代理英國家飾品牌Sanderson，也推出全新的埃及棉寢具系列，不僅質地更升級，設計風格也注入春日活力。一向以手工繪製的植物圖樣聞名的Sanderson。新品Raspberry、Audley Meadow經典花草花卉圖騰，透過數位彩印工藝栩栩如生再現於棉布上，達到活潑生動、色彩鮮豔的特色，並帶有英國田園風的溫馨雅緻氛圍。

▲Sanderson Audley Meadow埃及棉數位印染床組，雙人四件式床組定價15,800元。

除了花卉圖樣，Sycamore & Oak Mural的大自然景致印染，彷彿身在林地般，將戶外自然元素完美融入居家空間，Sanderson的新系列全採用具有國際認證的頂級埃及棉紗，手感細膩如絲，並有持久耐洗不易退色的特色。

▲Sanderson Sycamore & Oak Mural 埃及棉數位印染床組，天空藍與植物綠，雙人四件式床組定價15,800元。

日比家族表示，針對Sanderson新品上市，也特別推出85折的促銷優惠，讓消費者以更實惠價格就能享受到最頂級的棉質體驗。不論是簡約的純色款、或是經典的花卉印花，都是打造舒適睡眠環境的最佳選擇。