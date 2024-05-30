營養師教吃出發光凍齡美肌！「5類食物」抗老防皺紋還改善乾燥暗沉

▲營養師分享5類食物幫助改善肌膚問題，養出動零發光美肌。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@goodal_official

每個女生都想要擁有細緻澎潤的好肌膚，最好還可以少長點皺紋、老得慢一點，除了努力做好清潔、防曬、保養，吃對食物也很有幫助！營養師谷傳玲就分享，想要肌膚狀態好，平時可多補充以下5類食物，幫你改善乾燥、暗沉、蒼白無氣色等皮膚問題，養出發光凍齡美肌。

＃想皮膚Q彈少長皺紋



隨著年齡增加，膠原蛋白流失加速，皮膚就容易鬆弛、長皺紋，想要澎潤Ｑ彈的肌膚，就要「補充膠原蛋白」，但想補充膠原蛋白可不是吃豬腳、雞爪，而是要多吃豆魚蛋肉奶等富含優質蛋白質的食物，作為合成膠原蛋白的原料，吸收利用率更高。

＃想皮膚紅潤不蒼白



鐵是血紅蛋白的組成部分，缺鐵會使皮膚臉色蒼白，想要紅潤好氣色，要吃夠富含鐵的食物，谷傳玲提醒，常聽到的紅棗、黑豆、黑木耳，其實補鐵效率很差，而動物肝臟、動物血、瘦肉和貝殼類海鮮裡的鐵，可以直接吸收，補鐵效果更好，建議可每天吃50g瘦肉，每周吃1次貝殼類海鮮，每月吃2～3次動物血和肝臟。

＃想皮膚光滑細緻不粗糙



鋅直接參與皮膚更新，缺了鋅會使皮膚乾燥，所以想要光滑細緻肌膚，要多吃富含鋅的食物，像是瘦肉、堅果、燕麥、糙米和貝殼類海鮮都是補鋅的良好來源。

＃想皮膚清爽不油膩



維生素B2、維生素B6、菸鹼醯胺(維他命B3)都跟皮膚健康密切相關，缺乏容易引起皮膚粗糙、脂漏性皮膚炎等問題，所以想維持肌膚健康不油膩，要多吃富含維生素B群的食物，尤其當中最容易缺乏的是維生素B2，富含維生素B2的食物包含動物肝腎、小麥胚芽、牛奶、雞蛋，建議每天要吃一顆蛋，1～2杯牛奶。

＃想皮膚老得慢



充足的抗氧化成分能幫助清除體內自由基，以防自由基攻擊細胞而加速衰老，所以多吃富含抗氧化的食物，對保持肌膚年輕狀態有幫助，而常見的強力抗氧化成分包含以下9種營養素。

1.維生素A



像是動物肝臟、蛋黃、全脂牛奶等都是富含維生素A的食物。

2.維生素C



新鮮蔬果像是青椒、青花菜、奇異果、柑橘類、芭樂等都含有豐富的維生素C。

3.維生素E



可由堅果和橄欖油、深綠色蔬菜等食物來補充維生素E。

4. β-胡蘿蔔素



可多吃富含β-胡蘿蔔素的食物，像是胡蘿蔔、南瓜、柑橘類、芒果等橙黃色蔬果，或是菠菜、小白菜等綠色蔬菜都含有豐富的β-胡蘿蔔素。

5.茄紅素



包含番茄、西瓜、木瓜、胡蘿蔔等都是富含茄紅素的優質食物來源。

6.花青素



紫色食物像是藍莓、葡萄、紫甘藍、紫薯，黑色食物如黑米、黑豆等富含花青素。

7.硫代葡萄糖苷



像是青花菜、花椰菜、芥蘭、蘿蔔、高麗菜、白菜等十字花科蔬菜富含硫代葡萄糖苷。

8.有機硫化物



像是大蒜、洋蔥都含有豐富的有機硫化物。

9.茶多酚



綠茶、烏龍茶等都含有茶多酚，尤其綠茶的茶多酚含量很高。