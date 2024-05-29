40歲「熟男味」有解！男士專用「夏季洗沐單品」洗出潔淨感

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季即將到來，帶來的不僅是炎熱的陽光，還有惱人的汗味，這時候清潔顯得格外重要，尤其是男性，若沒有好好清潔，不僅影響日常舒適與個人衛生，與人相處時還要時時擔心異味，極度影響自信心。

男性過了40歲尤其能感受到身體上的變化，像是睡眠困難、情緒波動、髮量減少等，除了以上困擾，體味也跟著變重，和以前比起，會多出一股陌生的油垢味，頭皮上的油脂也會變得更加黏稠且難洗淨，如沒有使用適合的商品徹底清潔，就容易產生特有的「熟男味道」。

前台中榮總家醫科醫生陳衛華說明「熟男味」產生的原因，是因為皮膚上的表皮葡萄球菌及金黃色葡萄球菌在代謝汗水裡含有的「乳酸」過程中，會產出惡臭的丁二酮，丁二酮再與源自皮脂的中鏈脂肪酸混合後，成為一股難以形容的油垢味，這個味道好發在40歲男性的後頭部，所以針對容易散發異味的頭皮、後頭部除了要正確清潔之外，要選擇具有高洗淨力的抗菌洗髮精和沐浴露，才能有感防止熟男味的產生。

▲倫士度 零涼感淨味沐浴乳、洗髮精（草本柑橘）。

針對中年男性的熟男味，倫士度推出熟男專用的洗髮精、沐浴露，全系列商品添加黃酮類化合物的植物精華，能抑制皮膚細菌產生的丁二酮，有效消除熟男味的產生；胺基酸深層洗淨成分更可徹底洗淨堆積在毛孔內的熟男黏膩油脂。今年夏天更全新推出具有草本柑橘香調的去味洗髮精和沐浴露，打造具有潔淨感的香氣。

夏季除了做好身體清潔，因高溫潮濕而引發的一系列男性私密問題，如悶熱感、異味和遭受壞菌攻擊等。這時也可以挑選男士專用的私密清潔慕斯，清潔同時幫助穩定私密肌膚的健康環境。

▲Lip Intimate Care 男士私密平衡清潔慕斯。

弱酸性的清潔慕斯接近男性私密肌天然的pH值，有助於穩定私密肌健康環境，從而提升防護力。溫和的慕斯保濕配方含有甜菜鹼天然胺基酸成分，能產生細緻的泡沫溫和清潔，在深層清潔同時保濕，不留緊繃感。