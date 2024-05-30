夏季必備！最新「抗痘保養神品」盤點　Kiehl’s、d program用過都大推

▲近期推出不少抗痘保養新品，其中更有小S二女兒Lily許韶恩都愛用大推的抗痘精華。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

炎熱的夏季即將到來，不僅出油量開始變多，痘痘、粉刺大軍更蓄勢待發，尤其本來就容易長痘的油性肌、痘痘肌，「抗痘保養」絕不能少。以下幫你盤點近期新推出的超強抗痘保養品，幫你對付惱人粉刺、痘痘問題，有的甚至還能淡化痘疤，連小S二女兒Lily許韶恩都愛用大推。

▲理膚寶水 淨痘無瑕極效精華DUO+M，40ml，NT$980。



理膚寶水將獨家肌膚微生態科技MICROBIOME SCIENCE運用於解決痘痘肌膚問題上，推出集結抗痘痘、抗復發、抗痘疤三合一功效的「淨痘無瑕極效精華DUO+M」，富含獨家專利抗痘益生精粹PHYLOBIOMA、LHA辛醯水楊酸、專利神經醯胺衍生物PROCERADTM及菸鹼醯胺4大成分科研配方，可平衡肌膚微生態，有效抗痘及抗復發，溫和煥膚促進角質代謝，抑制色素沉澱、淡化暗沉瑕疵並減少痘疤形成，同時修復舒緩、強化皮膚屏障，減緩痘痘復發機率。

▲VERSO N°6逆齡淨痘調理凝膠，30ml，NT$3,200。



來自瑞典的「A醇先驅」VERSO，N°6精準修正系列中的N°6逆齡淨痘調理凝膠，添加獨家專利逆齡成分8倍A醇、菸鹼醯胺、薑黃、馬齒莧等成分，具有多種淨化皮膚的功效，可對應不同時期、形態的痘痘，可幫助肌膚提升防禦力並舒緩躁動肌膚，減少痘痘形成，同時淡化色素不均與泛紅，預防痘痘再度堆積復發，並減少細紋生成，明亮肌膚。

▲CeraVe 多重酸煥膚修護精華，40ml，NT$599。



含有獨家抗粉痘關鍵成分，包含高效三重神經醯胺、菸鹼醯胺、AHA（甘醇酸&乳酸）和BHA（水楊酸），多重酸可幫助油痘粉刺有效煥膚，代謝表層老廢角質，改善痘痘及瑕疵，調理油脂分泌並緊緻毛孔、改善粉刺，同時修護、提升肌膚保水度，舒緩敏感不適，連敏感肌也適用。

▲Kiehl’s 1.2%水楊酸涼感痘痘凝膠，60ml，NT$1,600。



Kiehl’s今年新推出的「水楊酸抗痘系列」又有新品登場！全新1.2%水楊酸涼感痘痘凝膠富含1.2%水楊酸、2%菸鹼醯胺和乳酸桿菌發酵物等3種抗痘有效成分，有效消痘痘、代謝老廢角質、緊緻毛孔、穩定肌膚屏障，同時還能淡化痘痘瑕疵、強化肌膚屏障，一瓶有效搞定肌膚粉刺、痘痘、毛孔難題。最棒的是，不僅臉部可用，身體各處皆可使用。

▲m̄enom̄eno Ns 酸酸調理精華，15ml，NT$880。



藝人張景嵐創立的美感科學保養品牌m̄enom̄eno，自上市以來累積許多口碑好評，近日再推出全新溫和煥膚酸類保養品「Ns 酸酸調理精華」。使用11%高濃度AHA＆BHA多重酸成分，精準調配濃度至最完美比例，有效改善暗沉粗糙及毛孔阻塞，平滑肌理並恢復光澤，偕同獨特緩釋型水楊酸和獨特植萃配方「三皮素」，代謝老廢角質、暢通毛孔，幫助後續保養品吸收，並全面加強控油、調理角化。

▲d program 淨荳益生精華，15g，NT$650。



專為敏弱肌打造的日本保養品牌d program敏感話題，2024年6月將推出史上第一支敏感肌適用的「抗痘精華」淨荳益生精華，添加明星專屬成分「酵母萃取美肌益生元」，能增加肌膚好菌，穩定肌膚，更加上獨家配方「琥珀酸」，減少肌膚壞菌，從黑頭粉刺、爆痘化膿到痘疤、痘印都能有效修護，讓肌膚回到健康原生，長痘不留痕。好用到新生代「人間芭比」、小S二女兒Lily許韶恩一用就愛上，大推消痘很快很有感。

▲霓淨思 杏仁酸毛孔深層清潔泥膜，100ml，NT$800。



添加革命性天然植萃三重酸，以杏仁酸清除老廢角質、淨化毛孔油脂，並透過水楊酸暢通阻塞毛孔，以溫和的方式調理粉刺，偕同阿爾卑斯山柳蘭平衡油脂分泌，減緩粉刺痘痘生成，有效達成淨化、調理、平衡等三重功效。同時使用100%純天然地中海火山泥，超微顆粒可深入毛孔包覆髒污油脂，更添加韓國CalmYang™多重天然草本配方，溫和修護肌膚。

【同場加映頭皮抗痘保養】

▲ROOTON 甦活植萃髮根噴霧，150ml，NT$745。



韓國頂級頭皮養護品牌ROOTON近日在台開設首間限定快閃店，進駐新光三越台北信義A11館，快閃店內推出品牌最經典暢銷的「甦活植萃系列」和「喚活海藻系列」，其中甦活植萃髮根噴霧含有通過韓國食藥署認證的強健髮根功能配方，可快速穩定頭皮狀況，舒緩乾癢、紅腫、痘痘及出油等頭皮問題，還帶有淡淡的沁涼鎮靜效果，尤其適合夏季使用。