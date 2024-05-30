LG新款「無線電視」M4升級登台　定價比前代便宜10萬元

▲LG OLED evo真無線系列推出最新M4款式，規格更升級。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

南韓家電品牌LG今（5／30）在台發表旗下最新電視全系列，其中獨家技術、整合機體在分離的影音傳輸盒中的OLED evo真無線系列，也推出最新版M4，將傳輸技術跟處理晶片再更升級，且該系列前一代於年初時在台上市定價為29.9萬元，M4定價直接下調至19.9萬元，預計會引發新一波購買潮。

LG在2023年初於美國消費性電子展CES，首度公開全球首台「分體」電視，將有線的設備如HDMI與其他連接設備，以Zero Connect技術將其轉移到另一個獨立的「影音傳輸盒」上，能讓電視螢幕本身更纖薄、更服貼在牆面，其主要的技術難度在於，其採用的高頻無線電波，如何使無線傳輸的訊號穩定，因為需要克服無線會產生的干擾跟延遲情況。

最新款OLED evo M4真無線系列支援4K 144Hz影音傳輸技術，並搭載專為OLED設計的全新α11 AI 4K影音處理晶片，效能提升達670%，意即強化運算能力能讓明暗細節及主客體表現更加立體，畫質也可更好，M4面板另搭載智慧增亮引擎MAX，使峰值亮度提升150%，完美呈現細緻且鮮明的影像。

LG表示，今年初推出的無線電視M3，因螢幕本身更佳貼合壁面，且傳輸盒可放至在距離螢幕10公尺內的任何角落，即便放入密封裝潢櫃體內，也不會有訊號被阻隔、斷線的情況，不用再大興土木隱藏影音連接線，可輕鬆應用在許多居家裝潢上，受到不少民眾歡迎，持續都在缺貨狀態，現最新一代M4到貨量將以倍數增加，屆時也能緩解許多訂貨消費者需求。

三星4月在台推出2024年全新8K Neo QLED智慧顯示器，更看準智慧顯示器大型化趨勢，全力擴充產品線，多款機型皆推出大尺寸機種，2024年產品主打支援中文化語音操作，僅需按遙控器的麥克風鍵，可透過語音辨識進行頻道切換、音量變化、開啟網頁瀏覽器等指令。

Neo QLED 8K智慧顯示器QN900D，具有12.9mm的極纖薄金屬機身，搭配全新鈦黑設計、纖薄美型集線器，可將線材隱藏，加上獨特懸浮鏡面底座，呈現出99%無邊際螢幕彷彿懸浮在半空中，Neo QLED 8K系列售價從12.99萬元至49.99萬元。