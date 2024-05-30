造型前「一步驟」決定秀髮光澤度　3款抗熱打底產品推薦

記者曾怡嘉／綜合報導

討厭髮型一成不變，經常時間熱工具來變換髮型，成為愛美人士的新選擇，但是無論是用離子夾或是捲髮器，都是髮質的隱形殺手，高溫會使得髮絲中的水分和蛋白質流失，經年累月會讓秀髮變得失去光澤，這時應善用「抗熱產品」在造型前幫頭髮呵護打底。

熱能帶來一時的美感卻也埋藏了無可避免的的傷害，得到漂亮的髮型，柔亮的髮絲品質卻不容易長守。只要受熱超過80°C，髮內的水含量便會一點一滴流失；如果溫度持續提高，髮芯內的保水力銳減便產生乾燥、受損與分岔。不當地運用熱力會讓髮質變差失去光澤，逐漸枯槁，髮型也因此而僵滯、毫無生氣。

▲SACHAJUAN 抗熱修護造型乳，150ml，1,200元。

使用於造型前的打底，均勻塗抹於濕髮或半乾髮，再進行以熱吹整或熱造型器塑型。質地清爽，不殘留黏手。適合所有髮質，不含矽靈、Parabens，幫助打造完美秀髮的抗熱防護罩。

▲fino 高效滲透護髮精華，70ml，399元。

精準修護科技，能針對細微損傷有效全面集中修護‧添加6大護膚級美容精華，撫平毛躁糾結，水感精華質地，幫助輕盈修護髮質‧抹在秀髮上，自然散發迷人髮香。

▲ORIBE 不可一世 隨手護抗熱噴霧，250ml，1,520元。

能夠有效保護毛鱗片、鎖住髮絲原生營養素，經典的生物性修復複合物等成分適用於任何髮質，能有效抵禦環境傷害、瞬效修復受損、回復秀髮光澤閃耀的健康狀態，專為乾髮設計，造型後使用能夠有效撫平毛躁。