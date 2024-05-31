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肌膚質感再提升！夏季5款面膜推薦　一敷修護超有感

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記者曾怡嘉 ／綜合報導

想要肌膚無瑕緊緻，是每個愛美人士的期盼，除了做好日常保養外，善用面膜來密集修護，幫助提升肌膚質感，盤點5款夏季面膜話題新品，看看哪款最適合你？

▲▼面膜盤點。（圖／品牌提供）

▲IPSA 泥狀角質按摩霜（保濕），100g，1,550元。

100%海洋可分解礦物微粒面膜，蘊含豐富日本深海微米級礦物海泥，為肌膚注入深海奇蹟能量，加速肌膚修復和新生，以稀有礦物質氨基酸等微量元素深入肌底毛孔，吸附皮脂髒污，同時有效清除厚重老廢角質及頑固粉刺。

▲▼面膜盤點。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 逆齡高效煥膚面膜，100ml，6,300元。

以醫美級煥膚為靈感，全新推出逆齡高效煥膚面膜，幫助肌膚均勻膚色，撫平瑕疵紋路，重現平滑細緻膚觸。富含天然萃取的 5%檸檬酸及乙醇酸，有助平滑肌膚，撫平細紋。兩種酸類的結合可溫和代謝老廢角質，使膚觸柔嫩細緻。

▲▼面膜盤點。（圖／品牌提供）

▲Neogence 杏仁酸淨膚亮白面膜，3入，599元。

以杏仁酸溫和淨化角質及粉刺，同時改善毛孔粗大，搭配維他命B3的多重保養功效，自肌底緩解出油問題，在控油調理的同時，均勻膚色，提升肌膚亮白度，達到加乘煥膚的功效，煥發平滑淨亮的光澤。

▲▼面膜盤點。（圖／品牌提供）

▲LINLANG大馬士革玫瑰保濕面膜，50ml，1,080元。

蘊含珍稀大馬士革玫瑰原精、積雪草與洋甘菊萃取，搭配維他命B5、玻尿酸、酵母萃取等高效保濕成分，能迅速鎮靜滋養乾燥躁動的肌膚，透過柔和的玫瑰、天竺葵、雪松、廣藿香的精油香氣，從肌膚到心靈都能全面放鬆，重新啟動。

▲▼面膜盤點。（圖／品牌提供）

▲AKIMIA 藍銅胜肽抗老微電流面膜，25ml、3片裝，1,000元。

除了添加藍銅胜肽成分，從源頭破解老化成因，反重力胜肽，鎖定臉部表情造成的動態紋，快速有感放鬆撫平，茵蔯蒿萃取，幫助重現澎彈緊緻。

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