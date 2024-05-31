葛妮絲派特洛秀自家老錢風廚房　「二手回收」元素是亮點

▲女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）是老錢風的代表女星。（圖／品牌提供）



記者蔡惠如／綜合報導

近年席捲時尚圈的「quiet luxury安靜奢華」風潮的代表性人物葛妮絲派特洛，在社交媒體上貼出在家中做菜的影片，引發許多網友討論，葛妮絲家中廚房採用低調到不行的鄉村風格，用色也很簡約，但其內點綴了要價不菲的葡萄牙的古董磁磚，讓眼尖的居家達人們眼睛一亮，真不愧是「老錢」風格的代表人物。

美國影星葛妮絲派特洛絕非簡單人物，她創立品牌Goop，在品味上也受到推崇，一張穿搭照讓全球掀起quiet luxury風潮，住家風格也越來越受矚目，她在近期於Instagram分享自己在廚房烹飪的身影，儘管她手藝似乎不錯，但許多網友焦點卻落在優雅大氣的廚房背景。

廚房設計別具匠心，從使用梯子到達頂層的雙層吊櫥櫃、寬敞的農舍式水槽和中島檯面，以及用餐區旁的壁爐，藍白瓷磚點綴的優雅牆面，散發出復古的陶爾豪森風情，處處彰顯主人品味，這樣的設計看似低調簡約，不過牆面上的葡萄牙傳統圖騰就是老錢亮點。

牆面上的青花瓷磚，設計靈感來自里斯本及周邊區域的建築物，其特色為幾乎手工上色，以一朵鮮花為中心，外圍則環繞四角星紋，這些瓷磚質地堅固、經年不衰，價格當然也很奢華。葛妮絲採用回收再利用的葡萄牙老磚裝潢，真品的售價一片就可高達數百歐元。

葛妮絲廚房以白色調為主軸，讓磁磚的存在感更加突出，整體空間顯得更為生動有機，不像只用與檯面大理石相同的白色瓷磚般單調，每塊瓷磚均為手工著色，裝潢出來的牆面紋理絕不單調乏味，反而為室內增添無限風情。

若想打造現代化廚房時，也可效仿葛妮絲的方式，嘗試注入一些復古元素，就能為空間增添高雅優渥的氛圍。