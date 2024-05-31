盤點《慶餘年2》10句經典精闢台詞：他是個人，不是棋子

記者鮑璿安／綜合報導

張若昀、李沁領銜主演的古裝陸劇《慶餘年第二季》在今年(2024）5月開播，延續第一季的高熱度，劇情講述范閒從北齊假死歸來，一路上將經歷更多危機與挑戰，本次就來盤點當中的金句台詞。





▲張若昀主演《慶餘年2》。（圖／Disney+提供）

1. 人是會變的，就算有那麼一天也沒關係，這世上沒有人天生應該對你好。



2. 他說所有人都習慣了，要我忍一忍，我若是忍了，將來也就習慣了，我又何必去當什麼出頭鳥。



3. 憑什麼所有的禍都要我來闖，憑什麼我就得面對眾叛親離，人間如獄，我就是個普通人，我沒那麼特別，我也沒那麼勇敢，我也沒那麼正義。



4. 而春闈的意義就在於給了所有人一個相對公平改變命運的機會，要是連這唯一的機會都不再公平，這世間該有多荒唐。



5. 你就試著安靜一點，自己跟自己說話，自己跟自己玩，你就蜷在那兒，慢慢地活，就好像玩一個盡量不打擾別人的遊戲。



6. 你說的話我都記著呢，你送我的這片星空它一直都在，它看過你的獨孤，也該看著你幸福。



7. 從今往後，你再也不是一個人了。



8. 這個世上沒有絕對的公平，就好比有人一生下來就家財萬貫，有的人一貧如洗，有人才思敏捷，有人大智若愚。



9. 是什麼把你變成現在這樣，腰也彎了膝蓋也軟了，不知當年的你看到現在的鄧子越，會不會大哭一場啊？



10. 他是個人，不是棋子。