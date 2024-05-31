日星巴克最新「香蕉布蕾星冰樂」！滿滿果肉搭焦糖脆片好欠喝

記者鮑璿安／台北報導

香蕉控又有必喝飲品了！日本星巴克公開最新品項「香蕉布蕾星冰樂」，以飽滿的香蕉果肉為基底，更調和杏仁奶和焦糖脆片，直接把甜點濃縮在一杯裡面，口感超豐富，去日本遊玩一定要喝。

香蕉布蕾星冰樂（バナナ ブリュレ フラペチーノ）在今年的5月29日至 7月9日登場，是以大眾都非常喜愛的香蕉混合微苦焦糖為靈感研發的飲品，星冰樂的基底就是香蕉的果肉，接著搭配溫和的杏仁奶冰沙、濃郁鮮奶油，最後淋上焦糖醬以及帶有微苦口感的布蕾脆片，因此整杯飲料不光有香蕉柔滑香甜的滋味，更有奶香味一次噴發，是相當新穎的組合。

官方之所以在夏季推出這款飲品，其實是因為此期間豐收的香蕉容易因過熟而產生浪費，因此透過這次的「惜食香蕉」企劃 ，星巴克預計消耗300萬根香蕉。