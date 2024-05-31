fb ig video ETtoday search mobile

日星巴克最新「香蕉布蕾星冰樂」！滿滿果肉搭焦糖脆片好欠喝

>

記者鮑璿安／台北報導

香蕉控又有必喝飲品了！日本星巴克公開最新品項「香蕉布蕾星冰樂」，以飽滿的香蕉果肉為基底，更調和杏仁奶和焦糖脆片，直接把甜點濃縮在一杯裡面，口感超豐富，去日本遊玩一定要喝。

香蕉布蕾星冰樂（バナナ ブリュレ フラペチーノ）在今年的5月29日至 7月9日登場，是以大眾都非常喜愛的香蕉混合微苦焦糖為靈感研發的飲品，星冰樂的基底就是香蕉的果肉，接著搭配溫和的杏仁奶冰沙、濃郁鮮奶油，最後淋上焦糖醬以及帶有微苦口感的布蕾脆片，因此整杯飲料不光有香蕉柔滑香甜的滋味，更有奶香味一次噴發，是相當新穎的組合。

官方之所以在夏季推出這款飲品，其實是因為此期間豐收的香蕉容易因過熟而產生浪費，因此透過這次的「惜食香蕉」企劃 ，星巴克預計消耗300萬根香蕉。

關鍵字：

香蕉, 星巴克, 布蕾, 飲品, 限定

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

韓韶禧穿深V聖水洞跑趴　BOUCHERON快閃店紋身貼、拍照亭超好玩

韓韶禧穿深V聖水洞跑趴　BOUCHERON快閃店紋身貼、拍照亭超好玩

誠品史上最大特賣會6月登場　中文書6本500元、萬件文具3折起

誠品史上最大特賣會6月登場　中文書6本500元、萬件文具3折起

UNIQLO感謝祭限時7天！夯品首降價最低149元起　GU給優惠再抽家電

UNIQLO感謝祭限時7天！夯品首降價最低149元起　GU給優惠再抽家電

營養師教吃蛋白質　挑選食物「優先順序」很重要 日星巴克最新「香蕉布蕾星冰樂」！滿滿果肉搭焦糖脆片好欠喝 高允貞被封新「人間香奈兒」！下眼線畫法必學　自然放大眼型更細緻 「內耗型人格」常見特質！ 4種方式學會和自己和平共處 今年夏天學會「五分褲穿搭」　4種搭配公式輕鬆駕馭多種風格 「5種朋友」不要交！誤交損友讓你好運通通都跑光 周末相揪也不怕！營養師傳授「聚餐不發胖小技巧」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面