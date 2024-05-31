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周末相揪也不怕！營養師傳授「聚餐不發胖小技巧」

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▲▼營養師傳授「聚餐不發胖小技巧」 。（圖／Unsplash）

▲聚餐就要放鬆吃，一周一天幫助調劑身心。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每到周末就是和三五好友相揪聚餐的好日子，分享近況再聊聊八卦，不知不覺吃下的熱量就超標，營養師余朱青分享，聚餐本是開心的事情，就放鬆心情吃，過度焦慮也是造成肥胖原因之一，她補充若是可以的話，記住以下5點並盡量執行，讓你熱量攝取少一點！

#把聚餐當成每周一次的快樂餐

安排聚餐時，最好一周只安排一次就好，營養師余朱青分享，一周一次快樂餐剛剛好，放鬆心情好好享受美食也是很重要的。

▲▼營養師傳授「年末聚餐5原則」。（圖／Pexels）

#慢慢吃，不要狼吞虎嚥

聚餐時多花點時間和許久不見的朋友聊聊天，不要一坐下來就忙著狼吞虎嚥，這樣會在不知不覺中吃下過多的食物。慢慢進食反而能夠增加飽足感。

#最好搭配無糖的飲料

吃飯時多少都會搭配飲料，這時候不妨選擇茶、氣泡水等無糖飲料為主，或是只喝白開水也很好。若不喜歡沒有味道的水，可以試著加些檸檬片或柳橙片來增加風味。

▲▼營養師傳授「年末聚餐5原則」。（圖／Pexels）

#飲酒要適量，酒精也是高熱量的來源

營養師余朱青分享，和朋友聚餐把酒言歡是是人生一大樂事，但正在體重控制的朋友，儘量小酌即可，一杯150ml左右的葡萄酒或是一瓶330ml的啤酒，大約有超過100大卡的熱量。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

#維持總量原則，適時調整當日其他餐食內容

如果當天已經知道有聚餐了，不妨適時調整其他餐的內容，例如中午有聚餐，那麼到了晚上可能也不會太餓，可以改吃生菜沙拉搭配舒肥雞胸肉這類餐點，這樣一整天的進食總熱量就算會超標也不至於超標太多。

關鍵字：

聚餐, 飲食攻略, 熱量控制, 健康, 放鬆吃

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