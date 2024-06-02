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I／E型人的3+3種終極放鬆術　心靈休息才能真正強大

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記者蔡惠如／綜合報導

適當放鬆有助於保持身心健康，然而真的想讓身體與心靈休息，不是只有睡覺而已，近年火紅到不行的MBTI理論，introvert（內向型）和extravert（外向型）很明顯的在放鬆的模式上也不一樣，看看你是哪型人，找到自己最適合的放鬆方式吧。

▲▼職場,同事,夥伴,笑容,聊天。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲選擇自己適合的休息方式，才能真正放鬆。（圖／pxhere、unsplash）

I型人格

獨自靜下心來
I型人格通常較喜歡在沒有過多社交壓力的環境下放鬆。像是獨自在家欣賞電影、看書、聽音樂或做一些單人的戶外活動如健行、釣魚等，都是不錯的選擇。透過這些單獨活動，可以遠離喧囂，好好整理思緒。

▲女性,戀情,情侶,兩性,單身。（圖／unsplash）

專注創作或嗜好
投入一些專注力十足的創作或嗜好項目，也能讓I型人忘卻煩惱。無論是寫作、繪畫、做手工藝或解謎遊戲，只要是個人喜好且需要高度集中注意力的活動，都可以獲得放鬆。

▲▼寫作，工作，筆，思考。（圖／pixabay）

與少數要好友人相處
雖然I型人偏好獨處，但與少數要好友人相處時，也會感到安心。這樣的接觸會令他們感到被理解及支持，讓I型人感覺不會太過勉強自己。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

E型人格

參與團體活動或社交場合
作為熱愛交友的E型人格，參加聚會或團體活動可以滿足社交需求，在放鬆的同時也增進人際關係。

▲▼「5個技巧」教你和人舒服聊天。（圖／Unsplash）

從事戶外運動或旅遊
四處走動、體驗新事物，是E型人最佳的放鬆方式。戶外運動如健行、球類運動等，或是短程旅遊、野餐，都能帶來放鬆的樂趣。

▲▼慶祝,聚餐,派對,舉杯,乾杯。（圖／pxhere）

聚餐或小酌
三五好友齊聚，大啖美酒佳餚，絕對是E型人最喜歡的放鬆模式。邊用餐邊暢所欲言，是E型人的療癒方式，說些垃圾話絕對能好好放鬆身心。

關鍵字：

MBTI, 放鬆方式, I型人格, E型人格, 身心健康

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