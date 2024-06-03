蘇菲瑪索和柱延在上海看秀！BALENCIAGA春季恨天高靴、UA聯名搶先看

記者鮑璿安／綜合報導

BALENCIAGA首度前進中國大陸辦秀，春季25系列選址位於浦東美術館舉行，在外灘和上海標誌性天際線的映襯下揭開序幕，星光名人看點更包含蘇菲瑪索（Sophie Marceau）、品牌大使楊紫瓊以及The Boyz成員柱延親臨現場，秀上想當然出現許多與當地連結的設計元素，緊抓大眾目光。





▲蘇菲瑪索（Sophie Marceau）、品牌大使楊紫瓊以及The Boyz成員柱延親臨現場 。（圖／品牌提供）





▲Demna丈夫BFRND、 泰星PP Kritt走秀。（圖／品牌提供）

伴隨Demna丈夫、音樂人BFRND所創作的秀場音樂，BFRND本人以浪漫又典型的方式為春季大秀開場，身穿標誌性修長西裝大衣步上伸展台，服裝靈感源自上海浦東摩天大樓的高聳筆挺廓形，顯得格外親切。一向喜愛在建築輪廓中取材的Demna，解構設計還體現在進化版的HOURGLASS 夾克、半身裙，以沙漏形狀大膽弧度深植品牌DNA，而這件全身數位印花連身衣，從視覺上看彷彿穿了襯衫、牛仔褲和連褲靴，從剪裁和設計感上皆為一大突破。

不免從品牌典藏檔案中汲取靈感，將收集來的10 年前的粉色塑膠袋手工裁剪後，用金屬絲串聯縫製出羽毛效果，打造出飄逸流蘇質感的長裙；甚至使用旅行手袋裁剪拼接而成繭形連身裙，在永續再造以及手工藝之間持續深化。包款配飾方面，模特兒拿著再熟悉不過的鞋盒來回穿梭，實則是一款皮革材質方包，從縫線到開袋方式都有玩味，搭配上出鏡率頗高的恨天高厚底鞋；另出現了手工編織金屬鏈漁夫托特包、仿舊處理的Rodeo包，都是不可錯過的秀上焦點。





▲Balenciaga與支付宝合作限定 T 恤 。（圖／品牌提供）





▲Balenciaga 與運動品牌Under Armour 限定合作系列 。（圖／品牌提供）

Demna擅長的聯名創作依然是話題核心，採用秀后即刻發售模式，揭曉了Balenciaga與支付宝合作限定 T 恤，作為大陸限定販售，同時與運動品牌Under Armour 限定合作系列，推出拉鍊衛衣、T恤、刺繡棒球帽等單品，選在台北微風信義、台中新光三越、高雄漢神巨蛋、台北101門市販售。

更多早春系列大秀





▲作為海灘邊最關鍵的泳裝穿搭，香奈兒以自身奢華不失機能性的格調呈現 。（圖／品牌提供）

香奈兒最新的2024/25 Cruise 度假系列大秀於 5 月 2 日選址法國馬賽呈現，以地中海的脈動中心出發，充滿海洋風情和時髦感的度假單品，帶領大家展開一場深海歷險。「大海和海風讓我想在潛水服上加入有趣元素」，維吉妮維婭一向喜愛在設計語彙中導入生活化的場景，這次機緣下使2024/25 Cruise 度假系列與馬賽獨有的自由奔放、壯麗海岸線、充足飽滿的陽光完整融合，一切風景盡收眼底。作為海灘邊最關鍵的泳裝穿搭，香奈兒以自身奢華不失機能性的格調呈現，綴以壓釦裝飾的潛水頭套，黑白連身泳衣前方採用拉鏈、大蝴蝶結緞帶勾勒出女性的優雅自我，一體式連帽剪裁穿插其中帶來新意。持續以海洋元素為線索，驚喜發現許多戀愛小魚印花以精湛細膩的刺繡形式，悠遊在輕薄的長袖上衣，點綴漁網、貝殼等符碼串起的配件，彷佛立刻就投入陽光與沙灘的懷抱之中。

▲Sabato的創新設計語言體現在眾多英義混血元素，英倫元素格紋被詮釋為精緻的刺繡串珠流蘇，蘇格蘭花格以精緻模樣上身 。（圖／品牌提供）

由Gucci創作總監Sabato De Sarno 操刀的首場早春秀，2025早春系列時裝秀選址倫敦泰特現代美術館美術館舉行，本季更強調高級製衣工藝層面，野生洋甘菊花卉刺繡經過鐳射切割、手工組裝立體有機紗，在透視和手工造模的塑形亮片之間遊走，疊搭比例精良的翻領襯衫，賦予日常一絲高級時髦感。代表品牌馬術文化的馬銜鍊也隨之進化，細節貫穿麂皮面料成為重點元素之一；各色的芭蕾平底鞋也被裝飾馬銜鍊，頗有成為爆款單品的潛質。Sabato的創新設計語言則體現在眾多英義混血元素，英倫元素格紋被詮釋為精緻的刺繡串珠流蘇，蘇格蘭花格以精緻模樣上身，代表著晚裝與常服的浪漫相遇。