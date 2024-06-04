美國保溫杯STANLEY新款雲朵杯超美　背上身也有型

▲美國保溫杯STANLEY信義區快閃店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在台受到許多民眾喜愛的美國STANLEY保溫杯，近期於新光三越信義新天地A11開設快閃店，現場有近50款現貨可挑選，其中最新款被稱呼為「Taylor Swift Lover Cup」的雲朵色杯也登場，還有吸管隨手杯背帶、後背包跟保冷袋也將陸續登場，直接背上身也很有型。

在1913年以雙層真空不鏽鋼保溫瓶起家的美國STANLEY品牌，持續開發更符合現代需求的產品，逐漸從戶外露營熱潮，轉變為時尚生活風潮。歌手愛黛兒Adele、維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）、奧莉維亞羅德里戈（Olivia Rodrigo）等明星都把STANLEY Quencher吸管隨手杯當成鏡頭前時尚配件。

近期STANLEY在台北新光三越A11，開設為期2個月的快閃店，現場展出近50款商品，最受矚目的新品莫過於雲朵色保溫杯，漸層與輕盈的外觀設計，超適合春夏外出風格，此外在台熱賣的山櫻粉、象牙白、消光黑、丁香紫全部都能買到，還有新色冰川藍、鼠尾草綠、派對粉等可選擇。

除吸管隨手杯之外，還有以機能為主打的IceFlow手提吸管杯、Aerolight輕量隨行瓶和快充瓶等，重量比傳統款減輕33%，不僅便於攜帶也能提供保冷保溫，是通勤、運動的理想夥伴。業者表示，快閃店也提供3重優惠回饋，單筆消費滿3,800元，可獲得STANLEY品牌小禮物、折價100元或額外贈品。

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