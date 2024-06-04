日系調酒冰沙CHOYA全家開賣　Orion推海鹽風味調酒

記者蔡惠如／綜合報導

夏日來臨，酸甜滋味的梅酒成為季節熱飲，日本知名梅酒品牌CHOYA，近期與全家便利商店獨家合作，推出超人氣的「The CHOYA梅子酷繽沙」調酒冰沙組合，該酒款結合梅子香氣跟酸甜滋味，加上冰沙的綿密口感，主打沒有人工添加物，讓成年消費者無論走到哪都能微醺消暑。沖繩啤酒品牌Orion近期在台也推出3款特色酒款，還有海鹽風味的特調風味雞尾酒，讓人期待。

▲日系調酒冰沙CHOYA近期在全家開賣。（圖／各業者提供）

CHOYA這次與全家聯名的調酒組合，主打紀州南高梅汁製作的水果冰沙，加上品牌經典產品「CHOYA至極梅酒」，強調製程中完全不添加任何人工添加物，在冰沙基底拌入新鮮果肉與果汁，接著注入60ml梅酒，瞬間化身一杯微醺酸甜冰品，連視覺也超療癒。

啜飲該款冰沙，首先會聞到梅酒醇厚香氣，隨即清爽水果與梅子的酸甜滋味在口中擴散開來，冰沙中的梅肉和蘋果丁，也帶來了Q彈有嚼勁的口感層次。無論是單獨品嚐或作為調酒使用都很適合。

業者表示，「The CHOYA梅子酷繽沙」限量調酒冰沙組合，限量6萬組，從5／29至6／25期間在全家門市開賣，整組冰沙套餐包括酒款和冰品組合，原價140元，特價119元。對於不喝酒的民眾來說，也可單購無酒精的梅子冰沙。

沖繩啤酒品牌Orion奧利恩，以輕盈風味獲得許多女性與特定消費者喜愛，近期在台也推出3款特色酒款，包括Orion黑生啤酒、Orion沖繩釀酒獅頂級淡愛爾、Orion CHURA初浪特調風味雞尾酒，準備搶攻台灣夏日暢旺的啤酒市場。

2024年全新上市的Orion黑生啤酒，選用烘焙麥芽及淺色麥芽，以獨特的釀造技術和比例，打造出滑順的口感，Orion沖繩釀酒獅頂級淡愛爾啤酒，則主打豐富多元的果香風味，擁有芳醇的果香與柑橘味，在甜苦之間帶來絕妙平衡。

另針對女性市場也推出Orion CHURA初浪特調雞尾酒，沖繩特產青檸果實結合宮古島海鹽，海鹽的鹹味與青檸的酸味交織，增添層次感與大海的清新氣息，使整體口感更加豐富，有一喝到沖繩的感覺，單瓶售價64元起。

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