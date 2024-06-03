開箱Bottega Veneta全新蠟燭！三款質感香調、彩色火山釉罐成最美收藏

記者鮑璿安 ／綜合報導

為帶給時尚迷療癒心靈的香氣，Bottega Veneta驚喜宣佈推出全新家居蠟燭系列，首度跨足香氛領域，以品牌工藝美學為起點，這款高顏值的蠟燭採用獨一無二的釉面陶罐，將創意總監Matthieu Blazy強調的流動感把控得相當完美，以下細節一次開箱。

▲Bottega Veneta驚喜宣佈推出全新家居蠟燭系列 。（圖／品牌提供）

為了致敬品牌的威尼斯起源，每只蠟燭都蘊藏在一個帶有彩色火山釉的陶罐中，採用獨一無二的釉面，經過溫度燒製，如定格了時間，呈現猶如威尼斯流動的水域，也讓人聯想到當地建築的華麗大理石。頂部則烙印下Bottega Veneta、義大利製作的字樣，從內而外散發高級感，細膩的紋理帶來豐富手感。

▲雨木釉色、紅石釉色以及燈籠釉色。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

此款蠟燭結合了三種主要成分，創造出獨特且引人入勝的香氣，首款雨木釉色，融合了柔和的無花果、芬芳的百里香和薰衣草，營造出柔和、綠意盎然的香氣，充滿夏日氛圍和地中海的溫暖。紅石釉色，將李子花蜜、煙草和雪松木三者結合，交織出濃郁的皮革香氣，伴隨著甜美的琥珀香調和泥土的清香。鮮黃的燈籠釉色，結合了乳香、玫瑰和岩蘭草，呈現出混合辛香的木質調，帶著濃郁的感性。不僅香氣療癒人心，秉持品牌一再宣導的永續理念，燃盡後的蠟燭釉罐可重複使用，可當成花器抑或成為家居擺設及儲物飾品，永久成為家中的高顏值配件。

▲匠師們利用鉤針，將拉菲草纖維精心手工編織成精美的雙色 FF LOGO。（圖／品牌提供）

為肩負永續發展和社會責任，FENDI則推出與 Made For A Woman（M4W）合作製作的新款 Roll 包款，將精湛工藝結合拉菲草材質打造出具有深意的款式，背後製作細節也一併曝光。此次合作中，為每一只Roll 包採用在馬達加斯加當地採購之特有棕櫚樹製成的拉菲草進行製作，匠師們利用鉤針，將拉菲草纖維精心手工編織成精美的雙色 FF LOGO。接著包款送往義大利進行後續加工作業，工匠們在包身上手工縫製 FENDI 著名的 Selleria 縫線及裝飾皮革手柄，將傳統工藝升華為具有強大影響力的精緻配飾，包款將從 2024 年 6 月 18 日起在全球 FENDI 精品店販售。