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黃仁勳Tom Ford蜥蜴紋皮衣要價28萬！揭秘富豪時尚「為何總穿皮衣」

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記者鮑璿安／綜合報導

NVIDIA 輝達創辦人「AI教父」黃仁勳此行來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），2日晚間發表演講掀起轟動，而他不改標誌性造型，以黑色皮衣現身台灣大學綜合體育館，這回穿著的皮衣則來自Tom Ford 2023春夏男裝系列款式，塑造專業形象。

▲▼輝達執行長黃仁勳於台大體育館發表Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝）

▲▼輝達執行長黃仁勳於台大體育館發表Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝）

▲輝達執行長黃仁勳於台大體育館發表Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝）

黑色皮衣已經成為黃仁勳的造型代名詞，他這次演說穿著美國著名的時裝設計師品牌TOM FORD 2023春夏款式，售價約台幣28萬元的皮衣，由於無領設計結合仿蜥蜴壓紋，呈現出年輕氣息，也不失專業架勢。正如賈伯斯（Steve Jobs）不變的黑色高領服飾一樣，黃仁勳也曾表示這樣的招牌穿著，最大好處是可以減少自己思考穿衣的時間，更透露過自己衣櫥裡面都是T恤和皮衣，是妻子買的，「她給我買這件（皮衣），而我也只穿這件」，彰顯兩人好感情。

▲NVIDIA執行長黃仁勳與分析師問答。（圖／記者林敬旻攝）

▲NVIDIA執行長黃仁勳標誌性穿著，黑色皮衣搭配T恤。（圖／記者林敬旻攝）

黃仁勳去年來台穿著的dunhill皮衣也充滿話題性，最大特色是便於活動的方形輪廓，以硬挺、翻領設計打造出成功人士的自在感，全身沒有鮮明Logo往往是低調的象徵。據了解，dunhill的皮革外套起跳價格超過10萬，另外也推出雙開式皮革機車夾克、皮革西裝外套等多樣化單品，在剪裁和比例之間玩轉出全新火花，就連演藝界名人也被圈粉，像是丹尼爾克雷格（Daniel Craig）就以品牌黑色皮衣亮相過，也讓這股紳士風潮持續延燒。

▲Dunhill  。（圖／品牌提供）

▲丹尼爾克雷格（Daniel Craig）也穿dunhill  。（圖／品牌提供）

關鍵字：

NVIDIA, 黃仁勳, 皮衣, 台北電腦展, 演說

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