安格斯12星座一周運勢6／3～6／9　天蠍切勿閉門造車、水瓶吸引力很強

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



牡羊座這周莫名心煩的低氣壓與你的情緒有關，與人互動的誤解、口角，也將致使這陣子的你心情常常在低檔盤旋，如果感覺不順利的事情不妨找家人或旁人聊聊，雖然不見得能有立即解套的方法，卻能讓你擺脫焦慮唷！

金牛 4.21～5.20



本周任憑腦筋再精明、記憶再強，都可能出現小小NG的失誤情況。社團或朋友圈中有機會出現自己心目中期待的對象，對單身者來說多是難得的機會。至於已有對象的彼此關懷勝過約會，多用真心對待彼此吧！

雙子 5.21～6.20



這周雙子心情上、精神上總算慢慢找回既有的生活水平，靈活的體質還能大大減少了手忙腳亂的匆促感。不論感情或是工作都將比往常更顯低調，潛意識的你醞釀著改變與更新，也許想在近日內嘗試不同的體驗，各種藍圖都在心中勾勒。

巨蟹 6.21～7.21



這周巨蟹座工作不盡然順心，就算會認真投入在喜愛的工作領域，效率上還是會顯得差強人意，也讓你有種隱形的鬱悶感。此時除了工作，感情也是時候跨出舒適圈，給自己一點前進的動力，有了這個起頭，接下來的離幸福交往也就不遠了。

獅子 7.22～8.22



本周的你付出強大火力面對工作上棘手的部分，且總算都能夠處理得當，尤其是在資訊蒐集和整理的部分，都做的十分出色。但要特別小心金錢帳目上的失誤，需要再三確認和核對。感情熱絡，但可能會因為頻繁的聚會傷了荷包。

處女 8.23～9.22

處女座總有著過高的標準和要求，很可能將導致你的工作或學習效果變弱，表現也會差強人意，因此建議先求有再求好。另外，被你冷落好久的感情運似乎出現曙光，無論單身或有對象，未來感情表現值得期待。

天秤 9.23～10.22



天秤座這周感情運勢整體的起伏表現不小，單身者可能將有人對你釋出好感，但也很可能是只一場短暫邂逅。有情人的得當心與對方硬碰硬，如果不小心處理的話也有可能演變成分手的結局。工作上表現平步青雲。

天蠍 10.23～11.22



天蠍座平時獨來獨往，帶有淡淡神秘感的人設，這周則有很大的機率進入宅男宅女模式，建議把心思放在你認為更加實際有用的層面。閉門造車只會把自己愈造愈遠離人群，過著暫且低調又有點小無聊的日子。

射手 11.23～12.21



只能說這周的射手感情上欲速不達，雖然與心儀的人相處氣氛和諧，但可能苦無機會而進展停滯。至於已經有男女朋友的人，平時互動則是要花點時間經營兩個人的感情，否則過於敷衍的態度，當心另一半有二心喔！

摩羯 12.22～1.19



運勢起伏不定的摩羯，這周感情運勢變化的腳步超快，但話說回來也很可能是只一場雲煙。有情人的得避免與對方硬碰硬，請記住每個微小成果的慢慢累積將能為你帶來極大躍進，千萬別想把大事化小而矇混過關。

水瓶 1.20～2.18



水瓶座這周姻緣宮中位吉星降臨，對於所有單身水瓶來說幾乎可說是大好消息，這周出門前別忘了打點好自己，你會發現其實自己的吸引力很強。工作表現平平，粗心大意雖不會造成失誤，但在長官心中的評價難免扣分！

雙魚 2.19～3.20



少了些風花雪月的情愫，這周開始將逐步把注意力集中在家庭或自我的部分，而工作也愈來愈上軌道。只不過感情上看似與情人甜甜蜜蜜，但當心對方可能有事瞞著你，得主動發現異常，並好好關切與溝通才是。

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