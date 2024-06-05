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梅雨季穿搭3大風格保持從容優雅　英倫長筒靴、先鋒外套暴雨也不怕

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

近日午後突如其來的大雨是否讓你心煩意亂？無論是實用機能、經典防雨還是前衛時尚，選對適合自己的風格讓你在梅雨季也能保持從容優雅！

簡約便利

夏日梅雨季常會午後迎來暴雨，要如何在惡劣的天氣環境下也能從容移動，服裝的機能性就顯得相對重要，良好的防風、防水及透氣特性能為穿著者帶來舒適性。

而來自法國的K-WAY就是雨季機能風格的首選之一，極度輕盈且好收納的特質，讓品牌的標誌性Pac-A-Mac風衣深受歡迎，尤其在旅行時更是方便攜帶。簡約的線條與外觀搭配各式風格也不違和。

此次夏季系列以「大地彩盤」為靈感，將極簡線條融入設計，當煩人的雨季來臨時，從包包中取出穿上，輕鬆寫意。

英倫經典

除了簡約具實用性的款式，說到雨季，當然不能忘了擁有英國皇室認證的百年品牌Barbour，有著可靠特質與良好商譽，內外兼具的特質也讓其標誌性的油布外套深受時裝精的心，除此之外，其經典的外型也能常在伸展台被設計師作為設計靈感。

其中經典的油布外套，經歷了時光的洗禮，有著耐穿防雨的特質，此次更推薦搭配全防水的橡膠雨鞋，讓你全身不怕雨淋，又能穿出時髦有型的英倫風格！

先鋒外型

最後則是推薦給先鋒時尚迷，在雨天也能穿著的丹麥前衛風格品牌RAINS，有著簡約輪廓加上一系列防雨、防風、輕量等功能性細節，符合當下趨勢的設計加上中性風格，深受時髦男女歡迎。

除了外觀吸睛，其單品機能性也不馬虎，「經典基本款防水外套」防水系數高達W3，能夠應付5000mm以上的中豪雨，是梅雨季打造個性風格的好選擇，設計與實用兼具！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 梅雨季, 穿搭

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