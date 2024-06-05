2024防曬新品盤點！PAUL ＆ JOE首款防曬棒、KANEBO噴霧全身都能用

▲不少品牌最近都推出超強防曬新品，幫你防曬黑還防曬老。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

想有好肌膚，防曬絕對是不能輕忽的關鍵之一，不只是防止曬黑，更是為了保護肌膚遠離光老化，避免肌膚被「曬老」，尤其如今即將邁入炎熱夏季，你的防曬準備好了嗎？今年的防曬新品一個比一個有哏，以下幫你搜羅最近推出的人氣防曬新作，有能幫助控油的，也有防曬同時美肌的，還有換上超可愛史努比限定包裝的，快一起來更新你的防曬神隊友。

▲PAUL & JOE 糖瓷超抗陽隔離防曬棒，SPF50+/PA++++，18g，NT$1,100。



質地絲絨滑順、不黏膩，添加球體粉末和絲滑粉末，輕輕一抹就能均勻延展於肌膚表層，緊密貼合肌膚，添加經典獨家「香檳金秘密配方」結合不同的色調和閃爍的香檳金色珍珠，防曬的同時能修飾肌膚暗沉、膚色不均勻與毛孔問題，同時賦予肌膚自然光澤感，臉部、身體皆適用。

▲肌膚之鑰 逆齡光采身體防曬乳，SPF50+/PA++++，100ml，NT$3,400。



採用逆齡光采防曬系列共同「適應性內防禦科技」，並蘊含摩洛哥百里香萃取精華、薄荷萃取精華等超過50%奢華保養成分，支援肌膚的天然保護能力，以抵抗紫外線損傷，修護肌膚，搭配3重全身肌膚防護和抗污粉末，緊密貼合肌膚，防曬、保濕兼具，防汗同時抗摩擦。

▲曼秀雷敦 海洋友善物理防曬乳液，SPF50+/PA++++，35g，NT$380。



首創海洋友善X純物理配方，不含9大對海洋生物有害之成分，更是100%純物理防曬且符合EWG標準，讓肌膚與環境都能安心防曬。有著輕薄好推勻的質地，添加非奈米微粒氧化鋅，塗抹後即於肌膚表層生成UV防禦膜，幫助肌膚有效抵禦陽光傷害，並添加玻尿酸及Ectoin修護因子，維持水潤同時修護曬後乾燥肌膚。

▲雅詩蘭黛 Pro全能高效防曬隔離乳，SPF50+/PA++++，30ml，NT$2,580。



全新升級版「小銀UV」Pro全能高效防曬隔離乳，不僅將防曬能力提升至最高級別，同步完美抵禦曬黑與曬傷威脅，更採用全新「全能隱形防禦科技」，結合物理及化學防曬原理，延緩色斑、皺紋等老化跡象生成，同時添加富含蛋白質與胺基酸的虎皮百合、綠茶、白藜蘆醇等天然植物萃取，溫和且有效地強化肌膚健康屏障、抵禦環境侵害，連敏弱肌或醫學美容後也都適用。

▲KANEBO 清爽全方位UV噴霧（陽光花香），SPF50+/PA++++，30ml，NT$1,100。



KANEBO為經典防曬噴霧推出香氛版「清爽全方位UV噴霧（陽光花香）」，高防曬係數搭配水感油質凝膠技術，和獨家茶花香X柑橘木質調與溫感香料，打造肌膚、頭皮髮絲、全身都可以輕易上手的「快防曬」。如水般舒適的噴霧，用手輕輕塗抹便能快速均勻延展，瞬間轉為具防禦紫外線效果的凝膠膜，實現高度防水效果，臉部及全身體膚、頭髮、頭皮皆可使用。

▲寶拉珍選 舒敏保濕防曬乳，SPF30/PA+++，60ml，NT$1,295。



寶拉珍選推出專為敏弱肌研發的物理性防曬「舒敏保濕防曬乳」，採取純物理防曬配方能溫和有效抵禦對肌膚有害的多種UVA與UVB波長，獨特微流體科技(Microfluidization)使質地輕盈不黏膩且不泛白，搭配結合尿囊素、積雪草與益生元配方，能增加保溼度同時舒緩鎮定乾燥泛紅肌膚，為敏弱肌脆弱的肌膚障壁提供完整保護。

▲SHISEIDO 安耐曬水嫩寶貝敏感肌防曬凝膠，SPF35/PA+++，90g，NT$790。



安耐曬專為敏弱肌與6個月以上幼兒設計的「敏感肌系列」，今年推出全新升級版，全新質地更清爽舒適不乾澀，添加親膚保濕複合成分，預防肌膚乾燥。其中「水嫩寶貝敏感肌防曬凝膠」是物理防曬，採用連嬰幼兒也能天天使用的低敏感、低刺激配方，有著保濕水潤的凝膠質地，降低肌膚負擔感，能賦予敏弱肌和嬰幼兒潤澤防曬保養。

▲凡士林 5D極護水感防曬乳，SPF50+/PA++++，170ml，NT$399。



凡士林在今年夏季來臨前，推出品牌第一支身體防曬產品「5D極護水感防曬乳」，將傷害肌膚的5種隱形殺手：UVA、UVB、光老化、空氣髒污、冷氣乾燥通通一網打盡。特選水油雙相防曬成分，打造輕盈水感不悶黏的質地，搭配3重維他命精華，防曬的同時更養膚，對抗冷氣房帶來的肌膚乾燥，強韌肌膚屏障。

▲曼秀雷敦 水潤肌超保濕極效防禦防曬精華，SPF50+/PA++++，70g，NT$419。



質地輕盈柔滑的防曬精華，搭載全新獨家「光耐久微膠囊分子技術」和創新「密著UV防禦膜」，具有極效耐水耐汗的防曬力，讓防曬效果更持久，並添加玻尿酸、鎖水磁石、尾蝶花萃取等3種美容液，提升肌膚保水力，更避免肌膚因日曬產生乾燥及黑斑問題，臉部、身體均可使用，無添加香料、色素、礦物油，且通過敏感性測試，質地溫和不會為肌膚帶來負擔。

▲KOSE 雪肌精輕水感UV防曬凝膠，SPF50+/PA++++，90g，NT$650。



首次採用富含水分的柔軟型聚合物，能打造出不黏膩也無負擔的輕盈薄膜，添加3種薏仁配方及桃金孃萃取液、蓼藍萃取液、維生素E、角鯊烷等美容成分，使肌膚充分潤澤保濕，搭配透明粉體，保護肌膚持續綻放透亮光澤，防護紫外線的同時，也防禦大氣中的微粒子，且防汗防水。

▲雅詩蘭黛 白金級逆時煥采防護精華乳，SPF48/PA++++，30ml，NT$4,400。



運用「三重UV防禦盾」精準填補肌理縫隙，降低紫外線侵入肌膚機率，結合專利「SIRTIVITY-LPTM長壽肌因逆齡科技」，輔以保衛修護的EGT麥角硫因、南洋珍珠微粒與24K金等珍稀保養成分，抵抗UVA及UVB，在往外抵禦侵害的同時，往內逆齡修護。

▲Melano CC 維他命C亮白UV精華乳，SPF50+/PA++++，50g，NT$420。



以高防曬係數搭配雙重維他命C誘導體、維他命E誘導體，在防曬同時修護肌膚、減少暗沉，實現水潤透明感，可作為加強每日早C晚A保養的關鍵步驟。還添加了雙效珍珠偏光控油粉體，能折射光線，有效修飾提亮膚色，同時可有效吸附多餘油脂，減緩油光狀況，並使後續底妝更服貼持久。

▲東森自然美 物理性美白防曬乳，SPF35/PA+++，30ml，NT$2,350。



採用物理性防曬，成分天然溫和不刺激，含有洋甘菊、蘆薈等多種植物精華，更添加超級抗氧成分－薑黃與蓮葉、綠茶、當歸等修護成份，有效保濕、亮白的同時，舒緩滋潤肌膚，同時有效防曬黑，擦上去宛若一層亮白保養薄膜，輕透不悶熱不黏膩，即使是敏感性肌膚也適用。

▲1028 超能曬水感防曬乳，SPF50+/PA++++，40ml，NT$350。

以超智能網狀防曬科技，於肌膚表面形成防護網，打造最高防曬係數，並添加維他命B3、維他命B5、積雪草植萃、植物角鯊烷等成分，加強抵抗外力、髒污、溫度變化與濕度所帶來的傷害，有效補水鎖水，溫和修護曬後肌膚，搭配超水感質地，清爽好塗抹，不泛白、不緊繃，還可當妝前打底使用。

▲AHC 極致防禦零油光防曬棒，SPF50+/PA++++，14g，NT$750。



從南韓紅到全亞洲的AHC防曬棒，今年推出全新「小黑盾防曬棒」極致防禦零油光防曬棒，採用南韓醫美專研－Air零重力防曬黑科技，達到羽量級輕盈貼膚，全方位防護肌膚，且零負擔不黏膩，搭配抗油光礦物成分爐甘石粉和高純度積雪草修護成分，有效吸附多餘皮脂，清爽零油光，維持肌膚保濕，並鎮定舒緩曬後肌膚。

▲CHANEL 珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳，SPF40/PA+++，NT$2,250。



香奈兒人氣防曬妝前乳推出專為炎熱潮濕季節打造的輕盈版「珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳」，採用清爽膠狀質地，其中更添加熱防護配方，賦予肌膚強效防護，有效縮小毛孔並控油爽膚，搭配保濕鎖水的梔子花精萃和有美白功效的維他命 B3 及珍珠光澤粒子，提供高效防曬力的同時，讓肌膚勻淨透亮，展現薄透妝感。

▲ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EXP 限定設計款SN，SPF50+/PA++++，90g，NT$850。



長年熱賣的超經典ALLIE防曬乳，自2022年夏季起限定推出SNOOPY史努比限定版包裝，超可愛設計每每都掀起搶購潮。今年精選2大明星產品：持采UV高效防曬水凝乳和持采濾鏡調色UV防曬乳（木質調勻妍），以「環遊日本」為主題，再度推出共16款不同的可愛外盒。其中臉部及身體皆可使用的持采高效防曬水凝乳，擁有如水般輕盈質地，同時有著具抗摩擦、防水抗汗功能的超高防曬力，更採用海洋友善配方及環境友善材質的包裝容器。

▲專科 全效防曬水凝乳，SPF50+/PA++++，80ml，NT$400。



「全效防曬系列」新升級10大高效防護，並添加保養級美容成分，針對不同防曬需求共推出4款商品，其中「全效防曬水凝乳」擁有高防曬係數，能提供日常所需基礎防曬，清爽水感的凝乳質地，使用起來不泛白、不黏膩，且無添加香料與防腐劑，溫和不刺激肌膚，也不易堵塞毛孔，臉部和身體都能使用。