孫芸芸母女登VOGUE封面比美　廖思惟自曝未來「理想職業」

▲孫芸芸母女外型亮眼，廖思惟面對鏡頭頗有接班架勢。

記者曾怡嘉／台北報導 圖／VOGUE提供

孫芸芸和廖思惟母女登上6月VOGUE封面，有人說她們像姊妹，其實兩人更像是閨蜜，身為台灣第一名媛的孫芸芸，多年美貌不變，仍是大家口中的焦點話題，而原本抱在手上的萌娃，搖身一變也變成充滿靈氣的大眼美女。大家對於她女兒更是充滿著好奇。

廖思惟可說是低調的星二代，在澳洲上學的她，偶爾也會發個照片分享美食或是美妝，就像身邊20多歲的女生一樣，即便頂著光環卻也沒正式接受過媒體拍攝取訪談，她這次破例答應拍攝，原因竟是這次訪談的主題「身心靈健康」，她說：「自己的夢想就是成為營養師或是從事心靈相關的職業，讓所有人的身體保持健康，心靈也能充滿開放和愉悅的態度，我覺得這個對現代人來說很重要。」

頂著父母的光環，她無疑是大眾注目的焦點，她回想當初在微風尾牙首次公開亮相時，因為拍攝視角的關係，收到不少對她的批評指教，「我一開始覺得滿不能接受的，後來想通了，有人喜歡你，就會有人不喜歡你，自己的想法最重要，其他評論就當作耳邊風。焦慮是自己給自己的，像我有時候就會透過冥想來排解這樣的負能量。」

而她提到與媽媽的關係，她笑說：「我們不只外表像姐妹，其實互動也像。以前我小時候會問她很多不懂的事情，現在反而是她會比較問我，我們會互相交流興趣，分享想法，什麼都聊。媽媽真的是我的好姐妹，以前她比較有像媽媽的感覺，但是她越活越心靈越年輕，現在我們就像最好的朋友。」

對孫芸芸來說，她也認為女兒是她最珍貴的禮物，「她總是很Sweet，從幼稚園開始就時常寫小紙條和卡片給我。她知道我喜歡亮亮的東西，所以只要看到亮片，就會撿起來放在口袋裡面，然後帶回家送給我。她和弟弟送我的東西，我到現在都留著，而且在每個禮物上都會標記日期。」