fb ig video ETtoday search mobile

孫芸芸母女登VOGUE封面比美　廖思惟自曝未來「理想職業」

>

▲▼孫芸芸母女登VOGUE封面。（圖／VOGUE提供）

▲孫芸芸母女外型亮眼，廖思惟面對鏡頭頗有接班架勢。

記者曾怡嘉／台北報導　圖／VOGUE提供

孫芸芸和廖思惟母女登上6月VOGUE封面，有人說她們像姊妹，其實兩人更像是閨蜜，身為台灣第一名媛的孫芸芸，多年美貌不變，仍是大家口中的焦點話題，而原本抱在手上的萌娃，搖身一變也變成充滿靈氣的大眼美女。大家對於她女兒更是充滿著好奇。

▲▼孫芸芸母女登VOGUE封面。（圖／VOGUE提供）

廖思惟可說是低調的星二代，在澳洲上學的她，偶爾也會發個照片分享美食或是美妝，就像身邊20多歲的女生一樣，即便頂著光環卻也沒正式接受過媒體拍攝取訪談，她這次破例答應拍攝，原因竟是這次訪談的主題「身心靈健康」，她說：「自己的夢想就是成為營養師或是從事心靈相關的職業，讓所有人的身體保持健康，心靈也能充滿開放和愉悅的態度，我覺得這個對現代人來說很重要。」

▲▼孫芸芸母女登VOGUE封面。（圖／VOGUE提供）

頂著父母的光環，她無疑是大眾注目的焦點，她回想當初在微風尾牙首次公開亮相時，因為拍攝視角的關係，收到不少對她的批評指教，「我一開始覺得滿不能接受的，後來想通了，有人喜歡你，就會有人不喜歡你，自己的想法最重要，其他評論就當作耳邊風。焦慮是自己給自己的，像我有時候就會透過冥想來排解這樣的負能量。」

▲▼孫芸芸母女登VOGUE封面。（圖／VOGUE提供）

而她提到與媽媽的關係，她笑說：「我們不只外表像姐妹，其實互動也像。以前我小時候會問她很多不懂的事情，現在反而是她會比較問我，我們會互相交流興趣，分享想法，什麼都聊。媽媽真的是我的好姐妹，以前她比較有像媽媽的感覺，但是她越活越心靈越年輕，現在我們就像最好的朋友。」

▲▼孫芸芸母女登VOGUE封面。（圖／VOGUE提供）

對孫芸芸來說，她也認為女兒是她最珍貴的禮物，「她總是很Sweet，從幼稚園開始就時常寫小紙條和卡片給我。她知道我喜歡亮亮的東西，所以只要看到亮片，就會撿起來放在口袋裡面，然後帶回家送給我。她和弟弟送我的東西，我到現在都留著，而且在每個禮物上都會標記日期。」

關鍵字：

名媛, 母女關係, 身心靈健康, 營養師, 美妝, 孫芸芸, 廖思惟

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

跟3大星座男交往「安全感破表」！Top 1最可靠還是異性絕緣體

跟3大星座男交往「安全感破表」！Top 1最可靠還是異性絕緣體

安格斯12星座一周運勢6／3～6／9　天蠍切勿閉門造車、水瓶吸引力很強

安格斯12星座一周運勢6／3～6／9　天蠍切勿閉門造車、水瓶吸引力很強

李英愛背焦糖色大包鬆弛感滿點！公主切髮型臉又瞬間小一半

李英愛背焦糖色大包鬆弛感滿點！公主切髮型臉又瞬間小一半

天天洗髮還是癢？改善「頭皮搔癢」4大關鍵：水溫也很重要 培養5個習慣　慢慢成為一個「有質感」的人 盤點5雙平價涼拖鞋！New Jeans Hanni同款UGG、ECCO雲朵厚底超療癒 LOEWE早秋廣告的小男孩來頭很大　包包拖在地上也沒關係 現代人注重養生！中醫：「適當節制」有助身體健康 汶萊王子妃拎愛馬仕柏金包「天花板」旅行　豪門千金示範靜奢風 跟著AI教父黃仁勳吃美食！營養師教你夜市小吃「這樣吃」沒負擔

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面