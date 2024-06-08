結帳率超高精品飾品！LV耳環、Celine凱旋門項鍊　萬元入門經典款

文／LOOKin

有在關注或追求時尚的女孩們，除了精品包款手袋之外，各類飾品珠寶也是夢想清單之一，精品品牌的經典元素、時尚設計與工藝結合精緻小巧的飾品，真的是讓人愛不釋手！這次結帳率超高「精品飾品」15+推薦，Gucci戒指、LV項鍊、Dior耳環、Celine手鏈，萬元初就入門經典！

1.LOUIS VUITTON LV Iconic項鏈，NT$17,300

2.LOUIS VUITTON ESSENTIAL V耳環，NT$10,000

3.LOUIS VUITTON LV ICONIC耳環，NT$14,500

▲LV飾品價格親民好入門。（圖／LOOKin編輯拍攝，下同）



在精品界裡其實編輯非常推薦從LV和DIOR的飾品入門，兩個品牌的款式設計都非常具有品牌特色又時髦，重點價格親民不負擔，擅長將經典元素緊扣在飾品細節中，讓每一款都成了雋永又有代表性的迷人裝飾，呈現精巧又具識別的獨特樣貌，收藏了天天戴也絕對看不膩！

4.DIOR CD Navy 戒指，NT$13,500

5.DIOR TRIBALES 耳環，NT$19,500

6.DIOR Petit CD 頸鏈，NT$17,000

7.DIOR Petit CD 手鏈，NT$15,000

▲DIOR飾品都是人氣單品。（圖／DIOR）



DIOR飾品幾乎是精品代購的銷售榜常勝軍，無論是戒指、項鍊、手鍊還是耳環都是人氣單品，Dior Tribales珍珠耳環可說是女孩們入門Dior珠寶首選，另外CD Navy戒指的金色飾面金屬鏈節以極簡方式演繹「CD」字母超經典，另外Petit CD頸鏈和手鏈典雅雋永散發迷人魅力。

8.CELINE 銠銀色飾面黃銅及棉質CELINE CŒUR TRIOMPHE頸鍊，NT$23,000

9.CELINE 金色飾面黃銅TRIOMPHE SUSPENDED頸鍊，NT$17,000

現在年輕人間最受歡迎的精品品牌CELINE，在多款飾品中都將經典的Triomphe凱旋門元素巧妙注入，別具巧思的細膩妝點讓飾品更為與眾不同。無論是潮流感十足的愛心款或優雅知性的雙細鍊設計頸鍊都讓人難以抗拒。

10.GUCCI 互扣式雙G寬版開口戒指，€ 250（約NT$8,794）

11.GUCCI 飾Gucci標誌心形吊墜戒指，HK$2,200（約NT$9,112）

▲GUCCI的純銀珠寶完全符合小資族的預算。（圖／LOOKin編輯拍攝、GUCCI）



GUCCI的純銀珠寶完全就符合小資族的預算，人生第一款精品珠寶輕鬆能入手，重點是奢華中帶點復古的風格，永遠不退流行，買了就能戴一輩子！GUCCI這兩枚戒指以品牌雙G及LOGO字母做為亮點裝飾，而GUCCI K金系列飾品以經典簡約、耐看著稱，相較於時尚首飾類的配件更為知性、優雅且柔和，也是能夠配戴一輩子的雋永品項。

12.LOEWE Anagram戒指，NT$21,000

13.LOEWE Anagram耳環，NT$23,000

▲LOEWE Anagram戒指與耳環。（圖／LOOKin編輯拍攝、Loewe）



LOEWE最具代表性的經典Anagram標誌醒目且獨樹一幟，一眼就能讓人認出品牌的特色，這兩款以Anagram標誌為廓打造的精緻戒指與耳環雋永又具有滿分造型感，一直都是櫃上非常受到歡迎的單品，不僅充滿細節與精緻度，更有搭配上的份量存在感。

14.FENDI O’Lock耳環，NT$18,500

FENDI時尚珠寶系列風格俐落率性，輕鬆讓穿搭散發強大氣場，這款以橢圓形狀打造的耳環，運用Fendi O’Lock主題圖案，在F字樣上加入白色水晶，一秒就成為身上最搶眼的配件！

15.Miu Miu 搪瓷金屬耳環，NT$11,000



今年最夯的流行風格絕對不能Miss帶著芭蕾舞風的Miu Miu，而其各式包款、鞋類及配件也都跟著成為搶手單品，這款搪瓷金屬耳環設計浪漫而簡約，中央飾以Miu Miu字樣標誌，既優雅又可愛俏皮。

▲Miu Miu耳環。（圖／Miu Miu）

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