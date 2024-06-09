投影機三星、小米熱門款！小房間放得下　迷你尺寸戶外露營必帶

文／LOOKin

現在房價飆升，居住空間寸土寸金，家中已經不適合擺放過多需要占地的家電用品，加上宅在家中享受視聽娛樂的風氣增長，「投影機」成了很多人家中的家電新寵兒！體積小至可以一手掌握，攜帶也方便，還能隨心所欲將影片投影在任何地方，對於時常需要搬家的租屋族來說再適合不過！

Samsung The Freestyle微型智慧投影機

550 LED流明／螢幕尺寸30～100吋／解析度 1920 x 1080



▲Samsung The Freestyle微型智慧投影機，NT$28,900。（圖／三星）

The Freestyle微型智慧投影機小巧機身能投影最大達100吋畫面，新增「智慧拼接投影」功能，將兩台第2代The Freestyle配對投影，可透過直式和橫式的畫面拼接，輕鬆享受超大160吋螢幕。升級的HDR10+高動態範圍顯像技術，以最高準確度重現最佳的色調、亮度及對比度，加上1080P的解析度，完美還原最真實的色彩和畫面質感。而若投影牆面非白色，亦能連結SmartThings應用程式，借助智慧畫面校正功能調整顯色。內建合法影音串流服務YouTube、Netflix、Disney+等熱門串流平台一鍵即啟，支援三星行動裝置Smart View外，亦支援與iOS AirPlay 2或Windows系統的跨裝置串聯，可輕鬆連結手機鏡射。

XGIMI MoGo 2 Pro智慧投影機

400 ISO流明／螢幕尺寸40～200吋／解析度 1920 x 1080



▲XGIMI MoGo 2 Pro智慧投影機，NT$19,800。（圖／XGIMI）

MoGo 2 Pro尺寸輕巧便攜，性能直達同級最高規格，僅1.1公斤的輕盈重量，搭配可輕鬆放入隨身包中的便攜尺寸，出門遠遊帶著也不怕占空間。MoGo 2 Pro更是XGIMI首款支援行動電源供電的產品，配備自主研發的光學技術，並採用先進的高透光鍍膜鏡片，極大化減少投影過程中的亮度損失，小巧機身卻可提供高達400 ISO流明的亮度輸出，配合1080P影片解析度，在家中大銀幕呈現清晰的影音圖像。



ViewSonic M2e Full HD 無線瞬時對焦智慧微型投影機

1000 LED 流明／螢幕尺寸24～100吋／解析度 1920 x 1080



▲ViewSonic M2e Full HD 無線瞬時對焦智慧微型投影機。（圖／ViewSonic官網）

搭載1080P Full HD解析度，一鍵即可立即欣賞各種精彩畫面。 高科技的瞬時自動對焦與自動垂直梯形修正功能，超輕盈的可攜式機身設計方便輕鬆攜帶，內建Harman Kardon聲籟技術雙喇叭，集完美畫質與卓越音質，更加入智慧連線功能，如Wi-Fi無線螢幕鏡像功能可以將手機畫面以投射或以鏡像方式出現在大螢幕上。



小米智慧投影機 2

500ANSI 流明／螢幕尺寸60～120吋／解析度 1920 x 1080



▲小米智慧投影機 2，NT$10,995。（圖／小米官網）

支援跨越3軸與6向的多角度自動梯形校正功能，可投射出完美矩形畫面。採用漫射光反射技術，有別於傳統LCD電視直接傳遞光線到眼睛，漫射光反射可減少眼睛壓力，對於年幼與年長者都較少負擔。



OVO 小蘋果智慧投影機 U1

350 LED 流明／螢幕尺寸20～120吋／解析度 真實 480P（854 x 480）

▲OVO 小蘋果智慧投影機 U1，NT$8,999。（圖／OVO官網）

尺寸如同蘋果般的大小，亮度高且音效佳。內建電視盒、投影機、喇叭、電池與豐富的影音內容；能用一般行動電源充電，並且支援PD快充。

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