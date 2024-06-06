卡爾拉格斐愛徒已離職　維吉妮維婭曾說：希望符合老佛爺的方式繼續下去

▲卡爾拉格斐愛徒維吉妮維婭離職，香奈兒：近期公布新的創意團隊 。（圖／翻攝自IG@chanelofficial）

記者王威智／綜合報導

根據外媒的最新報導，香奈兒（CHANEL）的創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）確定將結束她在這個時尚巨頭超過30年的服務生涯。回顧她自2019年起接任創意總監一職，且上任前，她在團隊中一直扮演著傳奇設計師「老佛爺」卡爾拉格斐的得力助手，引起時尚界關注。對此，香奈兒品牌表示，「衷心感謝維吉妮維婭對香奈兒的時尚、創造力和活力做出的卓越貢獻，她擔任時裝系列藝術總監五年之中，與她進行了豐富的合作，成功展現了品牌的風格。」

維吉妮維婭於1987年加入香奈兒，初期在刺繡部門工作。她曾隨卡爾拉格斐一同加入Chloe，後來又跟隨他回到香奈兒，並出任時裝設計工作室主任。那時，卡爾拉格斐在深入理解品牌理念後，為香奈兒注入後現代的設計風格，並加入街頭元素與他的幽默感，既新穎又感人。卡爾拉格斐的設計風格為香奈兒所留下的傳奇影響力。與卡爾拉格斐並肩工作多年，身為他的左膀右臂，維吉妮維婭在香奈兒的發展上同樣功不可沒。

2019年卡爾拉格斐去世後，維吉妮維婭被任命為香奈兒的藝術總監。她選擇在不捨棄前人留下的設計元素下，低調地注入個人的特色詮釋，曾說：「希望一切都能以符合卡爾拉格斐和香奈兒品牌的方式繼續下去。」。她將溫柔的女性氣質與帥氣的搖滾個性結合，為品牌注入了新的活力。時尚雜誌資深編輯漢米希鮑爾斯（Hamish Bowles）認為，品牌又再次由一位為眾多女性設計的女士擔任主角。維吉妮維婭的設計風格，為香奈兒賦予了新的面貌。如今維吉妮維婭的離職消息傳出，引起時尚圈一陣譁然。