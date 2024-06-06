fb ig video ETtoday search mobile

卡爾拉格斐愛徒已離職　維吉妮維婭曾說：希望符合老佛爺的方式繼續下去

>

▲▼ 。（圖／翻攝自IG@chanelofficial）

▲卡爾拉格斐愛徒維吉妮維婭離職，香奈兒：近期公布新的創意團隊 。（圖／翻攝自IG@chanelofficial）

記者王威智／綜合報導

根據外媒的最新報導，香奈兒（CHANEL）的創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）確定將結束她在這個時尚巨頭超過30年的服務生涯。回顧她自2019年起接任創意總監一職，且上任前，她在團隊中一直扮演著傳奇設計師「老佛爺」卡爾拉格斐的得力助手，引起時尚界關注。對此，香奈兒品牌表示，「衷心感謝維吉妮維婭對香奈兒的時尚、創造力和活力做出的卓越貢獻，她擔任時裝系列藝術總監五年之中，與她進行了豐富的合作，成功展現了品牌的風格。」

維吉妮維婭於1987年加入香奈兒，初期在刺繡部門工作。她曾隨卡爾拉格斐一同加入Chloe，後來又跟隨他回到香奈兒，並出任時裝設計工作室主任。那時，卡爾拉格斐在深入理解品牌理念後，為香奈兒注入後現代的設計風格，並加入街頭元素與他的幽默感，既新穎又感人。卡爾拉格斐的設計風格為香奈兒所留下的傳奇影響力。與卡爾拉格斐並肩工作多年，身為他的左膀右臂，維吉妮維婭在香奈兒的發展上同樣功不可沒。

2019年卡爾拉格斐去世後，維吉妮維婭被任命為香奈兒的藝術總監。她選擇在不捨棄前人留下的設計元素下，低調地注入個人的特色詮釋，曾說：「希望一切都能以符合卡爾拉格斐和香奈兒品牌的方式繼續下去。」。她將溫柔的女性氣質與帥氣的搖滾個性結合，為品牌注入了新的活力。時尚雜誌資深編輯漢米希鮑爾斯（Hamish Bowles）認為，品牌又再次由一位為眾多女性設計的女士擔任主角。維吉妮維婭的設計風格，為香奈兒賦予了新的面貌。如今維吉妮維婭的離職消息傳出，引起時尚圈一陣譁然。

關鍵字：

香奈兒, 創意總監, 維吉妮維婭, 離職, 時尚界, CHANEL, 精品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

常為小事而動氣？心理學「5句話」牢記在心　一秒讓你改變心態

常為小事而動氣？心理學「5句話」牢記在心　一秒讓你改變心態

吃了34年都沒發現！小熊軟糖包裝竟然是這樣開　超強收納巧思簡直顛覆童年

吃了34年都沒發現！小熊軟糖包裝竟然是這樣開　超強收納巧思簡直顛覆童年

汶萊王子妃拎愛馬仕柏金包「天花板」旅行　豪門千金示範靜奢風

汶萊王子妃拎愛馬仕柏金包「天花板」旅行　豪門千金示範靜奢風

3款遮白髮神器！重回自然亮麗秀髮　視覺年齡少10歲 常熬夜晚睡？營養師曝「8種必補營養」　有效降低健康危害 提升「輕斷食效果」的5個必學小技巧！168最好別天天做 凍齡秘訣公開！侯佩岑：狀態好是生活幸福感的首要條件 皺摺手機包很好用、香草白服裝太迷人　HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE新店獨賣款一次看 渡假首選小鎮！台東成功3間咖啡廳　打卡純白貨櫃屋還有網美階梯 「三星長公主」黑白穿搭好低調！超稀有百萬腕錶上手　始祖款曾飆破5千萬

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面