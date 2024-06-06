柯佳嬿要送坤達Loro Piana鞋「適合16蹲」　許願當登山步道最時尚的人

記者鮑璿安／台北報導

義大利頂級奢侈品牌Loro Piana於台北BELLAVITA展開期間限定店活動，發表「Into the Wild」膠囊系列，今（6日）邀請王陽明、柯佳嬿、范少勳、林予晞及施柏宇出席，一群人演繹起義式山系風格，而柯佳嬿更罕見放閃，要送給坤達一雙好穿的鞋子去「16蹲」。





▲柯佳嬿以羊絨背心搭配中性登山靴款現身 。（圖／品牌提供）

柯佳嬿以羊絨背心搭配中性登山靴款現身，她私下就愛戶外活動，例如爬山和滑雪運動，她直言品牌給她優雅簡單的印象，「我買戶外系列的服裝都會考慮到機能性和面料，想要當登山步道上最時尚的人」。而男團Energy睽違22年再度合體，日前舉辦簽唱會更簽到凌晨3點，身為坤達的妻子，柯佳嬿是否想挑戰一下Energy招牌16蹲？她笑著拒絕，更說：「想送他一雙Loro Piana好穿的鞋子，適合16蹲！」她還說私下會避免跟老公穿情侶鞋。





▲王陽明喜歡大地色的多層次搭配 。（圖／品牌提供）

▲（左起）施柏宇、柯佳嬿、王陽明、林予晞以及范少勳。（圖／品牌提供）

王陽明演繹連帽外套搭配背心的多層次穿搭，直言造型自己很喜歡，有很多大地色可以搭配，「最想帶走背心，因為可以搭配長袖、短袖或是外套」。施柏宇認為這身造型很適合露營，更說會邀請《想見你》老搭檔柯佳嬿一起去露營。





▲Loro Piana 6月6日至6月23日在BELLAVITA展開期間限定店。（圖／品牌提供）





▲Loro Piana於秋冬推出戶外運動為主軸的「Into the Wild」膠囊系列。（圖／品牌提供）

Loro Piana於秋冬推出戶外運動為主軸的「Into the Wild」膠囊系列，6月6日至6月23日在BELLAVITA展開期間限定店，系列結合標誌性的羊絨材質貫穿機能性，以羊毛等天然纖維加上三層高科技薄膜，更加強化其對抗天候的表現，具有防風、防寒、防水功能，打造飛行員夾克、連帽派克大衣、連帽套頭上衣、斗篷等實穿單品，穿梭戶外和都會場所。登山靴款則是合作義大利戶外品牌 ROA ，結合雙方品牌特質，廓形優雅不失義式工業美學。

▲Cafuné於5月22日至7月21日於在遠百信義A13 1F 開設快閃店。（圖／品牌提供）

同時，香港設計師品牌Cafuné於5月22日至7月21日於在遠百信義A13 1F 開設快閃店，店面設計以植物作點綴，整體營造愜意舒適的春夏優雅氣息。本次快閃店的重點包款之一，是全新「Egg Bucket」 ，品牌於春夏系列帶來這款都會質感的水桶包，打造出俐落率性的弧度，特別之處在於合上包包時，會形成幸運的四葉草狀封口，而包身點綴上別緻鮮明立體的「小金蛋」配扣，透過創新設計手法詮釋經典水桶包，保證是不撞款的小眾選擇。