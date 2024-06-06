用「333法則」打包行李空間省一半　9件單品就能打造19種穿搭

▲出國或出遊時，收拾行李都是花心力的事。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

打包行李一直是出遊前的大考驗，尤其對於喜歡換裝拍出不同打卡照的人來說，每次打包都是大工程。不過有一種被稱為「333法則」的打包技巧，能讓行李箱瞬間輕盈有型，只要帶上9件單品就能營造超過10種不同穿搭，超適合想要輕裝旅行，又不想造型單一的人。

333法則的概念很簡單，就是準備3件上衣、3件下裝和3雙鞋，總共9件單品，就能打造出至少9種不同的穿搭風格。聽起來很簡單，但鼓起勇氣實際只帶這些，可能對心理才是大挑戰，畢竟對於愛換裝的人來說，只帶3件上衣感覺有點太少了。

不過，有網友Rachel Spencer在TikTok影片中實證了333法則。她精心選擇了一件可單穿或外罩的開襟上衣、一件百搭的白色背心和一件簡單的素T，加上不同材質及顏色的下裝和鞋子，就能輕鬆打造出多達19種不同的穿搭造型。

9件單品加上必備的內衣睡衣和洗沐用品，全部收納進一個中型行李袋中，看起來更加輕盈，完全不需要大型行李箱，3到5天的短假期也能輕鬆應付，滿足換裝拍照的需求，就算是要搭廉航也不用擔心需要太大的行李箱啦，即將迎來2個月的暑假，大家準備出遊時不妨試試333打包法則。