Dior、LV手鍊最低一萬多就收藏！經典Logo設計雋永不膩眼

文／LOOKin

想要以萬元初預算犒賞自己，精品手鍊經典又精緻是完美首選！非常受女生們喜愛的Dior、LV、香奈兒、CELINE手鍊入門16款推薦清單，通通都是極具識別的設計雋永不膩眼，第一款名牌手鍊就從這個清單下手！

Dior

▲（左上）Dior PETIT CD BAROQUE手鏈，NT$17,000、（左下）Dior PETIT CD手鏈，NT$26,000、（右上）Dior PETIT CD 雙環手鏈，NT$17,000、（右下）DIO(R)EVOLUTION手鏈，NT$17,000。（圖／Dior）

Dior的PETIT CD手鍊造型別緻典雅，且巧妙將不同元素材質相互混搭，打造醒目又具識別的迷人設計，初入門品牌飾品非常推薦PETIT CD系列，簡約CD兩字卻能變化成豐富輪廓，是日常妝點手腕最美好的投資。

LOUIS VUITTON

▲（左上）LV Iconic Heart手鏈，NT$14,100、（左下）LOUIS VUITTON FOREVER YOUNG手鏈，NT$15,700、（右上）LOUIS VUITTON Louisa手鏈，NT$19,400、（右下）LOUIS VUITTON Heart Padlock手鐲，NT$15,700。（圖／LOUIS VUITTON）

LV除了經典FOREVER YOUNG、Iconic等標誌元素外，近期熱騰騰上架的Iconic Heart、Louisa、Heart Padlock設計則為大家所熟悉的輪廓注入新意，珍珠搭配Monogram圖騰、或者以愛心串飾混搭Monogram帆布手環，整體吸睛又獨具豐富層次。

香奈兒

▲（左）香奈兒金屬與琉璃珠手鏈，NT$38,500、（右上）香奈兒寬手鐲，NT$29,800、（右下）香奈兒金屬與水晶手鏈，NT$24,200。（圖／CHANEL）

本季的香奈兒手鏈將經典雙C與金屬、水晶、琉璃珠巧妙變換風貌，略具份量感的鏈身搭配溫柔精緻的水晶與琉璃珠等元素，讓簡約的輪廓縈繞搶眼新意，匠心獨具令人傾心不已。

BVLGARI

▲Save The Children慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷手鍊，約NT$19,000。（圖／BVLGARI）

這款純銀手環鑲飾黑色陶瓷的造型令人感到熟悉，靈感正來自大名鼎鼎的寶格麗B.zero1珠寶系列，而鍊身上特別鐫刻了Save the Children標誌，當寶格麗每售出一件Save the Children系列珠寶就會捐贈95歐元（約台幣3,340元）支持救助兒童會，犒賞自己還能送愛心何樂而不為，這下又多了一個理由可以說服自己買單。

CELINE

▲（左上）CELINE金色黃銅TRIOMPHE SUSPENDED手鐲，NT$16,500、（左下）CELINE金色黃銅TRIOMPHE鉸接式手鐲，NT$18,500、（右上）CELINE黃銅及樹脂珍珠TRIOMPHE PEARL雙圈手鐲，NT$21,500、（右下）CELINE髮晶、粉晶及虎眼石TRIOMPHE INDIE手鐲，NT$21,500。（圖／CELINE）



讓時尚迷們陷入瘋狂的CELINE凱旋門標誌幻化成飾品成為更別緻精巧的存在，簡潔輪廓單獨配戴或混搭都很合適，髮晶、粉晶及虎眼石搭配的TRIOMPHE INDIE手鐲更集結所有醉人元素，輕鬆彰顯非凡品味。

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