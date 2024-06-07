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小米618推86吋電視3.8萬元帶回家　手持掛燙機新品600元有找

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▲小米618家電優惠。（圖／品牌提供）

▲小米618家電優惠，86吋大螢幕電視4萬元有找。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

小米年中最大促銷618購物季祭出不少家電好康，包括大螢幕電視、無線洗地機與掃地機器人等，最受矚目的就是86吋大螢幕電視優惠價又再現，原價69,999元，618優惠期間直降至37,999元，巴黎奧運即將舉行，想換大電視看過癮，找對時間出手現省32,000元。

小米全新上市的「手持掛燙機」，可支援快速預熱、高溫蒸氣，並採用鋁質面板搭配陶瓷塗層，主打26秒即可快速均勻加熱到穩定溫度，號稱操作簡單，連熨燙新手都能輕鬆上手，售價為595元。另一新品為32吋小米智慧顯示器A Pro，窄邊框設計增加視野，支援1366x768解析度，搭配20W立體聲環繞音效，售價4,799元，兩款商品均在6／24正式在台開賣。

▲小米618家電優惠。（圖／品牌提供）

另現有的智慧家電商品也推出618超值折扣，包括號稱影院級體驗的86吋大尺寸小米智慧顯示器，原價69,999元，618優惠期間直降32,000元，只需37,999元就能入手，等同下殺55折。

而熱銷的小米無線洗地機及掃地機器人系列，最高優惠幅度達41折。高溫無線洗地機W10 Ultra原價17,995元，特價8,995元，直降12,000元；無線洗地機W10 Pro原價15,995元，特價6,495元；掃拖機器人X10+原價26,995元，特價11,995元。業者表示，即起至6／18活動期間，再推每日一品閃購優惠，消費滿6,180元，還可加碼抽10萬超豪華旅行金。

▲小米618家電優惠。（圖／品牌提供）

3C周邊品牌羅技Logitech，也在618推出「一鍵搶先機購物節」，即起至6／23，推出最低57折優惠，包括旗艦鼠王MX Master 3S無線智能滑鼠，原價3,990元，特價3,290元；PRO X SUPERLIGHT 超輕量無線滑鼠原價原價4,990元，特價2,990元。活動期間於全通路消費滿990元，還可抽價值4萬元的日本雙人來回機票、指定品項滿8,000元，登錄送價值2,790元的Wonderboom3無線藍牙喇叭。

▲小米618家電優惠。（圖／品牌提供）

▲小米618家電優惠。（圖／品牌提供）

關鍵字：

小米, 618, 購物季, 折扣, 羅技

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