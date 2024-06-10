adidas三線褲重回流行！潮人們4種運動褲穿搭公式先筆記

文／美人圈

2024年的流行新趨勢你Get到了嗎？繼韓妞最愛「牛仔褲+連身裙」搭配後，在春夏交替之際，IG時尚博主們紛紛開始上身運動褲，尤其是「adidas經典三線褲」出鏡率超高！過去這一類休閒褲款僅會在運動時穿，但如今在潮人們的混搭下，給人耳目一新的感受。以下也整理出4種時髦穿搭公式，究竟運動褲要怎麼穿出高級感，先筆記起來就對了！

▲近期didas經典三線褲出鏡率超高。（圖／IG@constantly_k、@momentsabloom、@nicolerusssell）

穿搭公式1：襯衫＋運動褲

當正式感的襯衫與休閒運動褲碰撞在一起會產生什麼新火花？其實，這樣的搭配不但能打造出足夠的反差感，還能保留女人味，同時注入一點率性氛圍。建議一開始可以先以白襯衫去混搭色彩鮮豔的運動褲，比較不容易給人下手過重的感覺！想要營造出層次感，可以內搭白背心配上襯衫和運動褲，視覺豐富感會更突出。

▲基本的黑白配不出錯。（圖／IG@yuliiacharm）

▲正式感襯衫與休閒運動褲的搭配。（圖／IG@constantly_k、@linda.sza、@volgaleoni）

▲內搭白背心配上襯衫和運動褲，可以營造出層次感。（圖／IG@IG@yuliiacharm）

穿搭公式2：T恤＋運動褲

T恤＋運動褲也是不敗搭配公式，對首次嘗試這種運動風格的穿搭新手特別友好！兩者作為衣櫃常見單品，直接穿出1＋1的吸睛功效。由於運動褲較為寬鬆，想要凸顯身型，最好搭配短版能顯露出腰線剪裁的T恤，才不會壓縮整體比例。或是以Oversized T恤配上短運動褲，露出纖細美腿也能讓視覺看上去更高挑。

▲T恤＋運動褲是不敗搭配公式。（圖／IG@__fosa、@e1isabethng）

穿搭公式3：西裝外套＋運動褲

一年四季都百搭的西裝外套搭配運動褲竟然超時髦！（也是最多時尚博主偏好的搭配方式）上下不成套的穿法不僅保有西裝的帥氣，加入運動褲還多了休閒運動元素，更能展現自我風格。看似衝突，但只要選對下身顏色，就會給人毫不費力的高級感。

▲西裝外套搭配運動褲超時髦。（圖／IG@e1isabethng）

▲西裝外套搭配運動褲，給人毫不費力的高級感。（圖／IG@eliannaarvizu、@feelssoyoung、@volgaleoni）

穿搭公式4：皮外套＋運動褲

春夏交際之際，天氣依舊忽冷忽熱，這時候以皮外套搭做疊加立刻帶出造型層次感！帥氣皮外套與運動褲也是一時之間無法讓人聯想在一起的單品，但混搭後中和調皮衣硬挺的線條，也不會顯得運動褲太過休閒慵懶，恰到好處展現率性時髦氛圍。

▲皮外套與運動褲混搭，展現恰到好處的率性時髦氛圍。（圖／IG@e1isabethng、@linda.sza）

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