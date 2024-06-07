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skmpark Outlets推COACH 5折起　禮客迎奧運慢跑鞋打對折

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記者蔡惠如／綜合報導

為迎接暑假來臨與巴黎奧運話題，Outlet也在前夕推出促銷活動，skmpark Outlets高雄草衙推出美國嘉年華主題，超過20家美國品牌推出同慶商品促銷，還打造了台灣獨一無二的「NOW SHOWING」和「STAGE」美式劇院造景；禮客則準備迎接巴黎奧運熱潮，祭出慢跑、籃球鞋款最低打對折。

▲outlet推端午與暑期優惠。（圖／各業者提供）

▲skmpark Outlets推端午與暑期優惠。（圖／各業者提供）

skmpark Outlets高雄草衙今年夏天，主打許多知名美國品牌優惠，包括BROOKS BROTHERS西裝襯衫4折起、Lee牛仔褲買一送一、Timberland經典黃靴4折起等，此外還有COACH、MICHAEL KORS、NIKE等品牌也推兩件9折與三件75折優惠，美妝品牌The Cosmetics Company Store也有5折起促銷。

▲outlet推端午與暑期優惠。（圖／各業者提供）

skmpark Outlets表示，用新光三越會員點數還可換好禮，6／7至6／16扣點數3,000點或100點加349元，可兌換ZOKU可口可樂聯名不鏽鋼餐具組；6／20至6／23期間，消費滿12,000元可兌換GERM可口可樂巨無霸保溫杯大容量吸管水杯。此外還加碼抽獎活動，6／7至7／28扣會員點數20點，可抽美國舊金山雙人來回機票。

▲outlet推端午與暑期優惠。（圖／各業者提供）

針對端午連假與暑假來臨，高雄草衙園區內的鈴鹿賽道樂園，也祭出多重優惠。端午連假三人同行特價1,088元，6／7至7／28期間，包含「美國」等字樣的民眾，可享門票特價；穿著紅白藍服飾的情侶，更有888元雙人暢遊優惠。

▲outlet推端午與暑期優惠。（圖／各業者提供）

為迎接明年巴黎奧運相關熱潮，禮客即起至6／24期間，推出高額好禮抽獎活動，此外還有大量運動品牌商品特賣讓民眾買過癮，包括SKECHERS、PUMA、adidas、K-SWISS等慢跑、籃球鞋款都有特價，如K-SWISS男慢跑鞋原價2,780元、特價只要1,290元；PUMA運動鞋原價4,880元、特價2,990元；Royal Elastics運動帽原價1,570元，特價780元。

▲outlet推端午與暑期優惠。（圖／各業者提供）

此外，The North Face、Traveler、AIGLE等戶外品牌的登山休閒服飾鞋款、抗UV外套及排汗衫全面3折起。MERRELL水陸兩用鞋款則是單一特價。高爾夫品牌如PGA、Musingwear也有2,000元起的促銷。Quicksilver、ROXY的衝浪、海灘服飾同樣3折起。

▲outlet推端午與暑期優惠。（圖／各業者提供）

▲K-SWISS男款慢跑鞋，原價2,780元，特價1,290元。

禮客表示，活動期間單筆消費每滿1,000元，即可參加價值近6萬元的Gogoro JEGO電動車抽獎，還包括除濕機、電動滑板車、名牌包包、循環扇及瓷器茶具等其他獎項。內湖店消費單筆滿5,000送800元抵用券，消費滿8,000元再送酥炸生蠔、消費滿1萬元送花壽司券；公館店單筆消費3,000元送500元抵用券，紅利點數3倍回饋。

▲outlet推端午與暑期優惠。（圖／各業者提供）

▲PUMA運動鞋，原價4,880元，特價2,990元。

▲outlet推端午與暑期優惠。（圖／各業者提供）

▲Royal Elastics運動帽，原價1,570元，特價780元。

關鍵字：

暑假, 促銷, 巴黎奧運, 特價, 端午連假, outlet

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