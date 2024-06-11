5款「簡單低丸子頭」髮型教學！頭型變超美　短中長髮都適合

文／美人圈

高丸子頭難度太高？不妨試試低丸子頭！低丸子頭更友善所有髮長，無論是短髮、鎖骨髮、長髮通通都能綁，且簡單一綁，整個人就變得清爽有型！不過，低丸子頭的綁法很多，韓系更擅長飄逸中帶有簡約俐落感低丸子頭、日系則更強調丸子的變化！

▲IU。（圖／IG@dlwlrma）

此外，不少人綁低丸子頭最常遇到的困擾就是頭型不夠飽滿圓潤。其實，只要稍稍改變綁髮，扁頭也能變圓頭！

▲低丸子頭。（圖／IG@p__yu_mi）

以下就按照短髮／中短髮、長髮／中長髮等不同髮長，推薦5款超好上手的簡單低丸子頭髮型，且每一款都能在30秒內完成，手殘黨也能輕鬆搞定！

▲30秒就能綁好的簡單低丸子頭髮型。（圖／IG@p__yu_mi）

簡單低丸子頭技巧

1.「短髮、中短髮」→半折低丸子頭

短髮、中短髮也能綁！只需要準備一個髮圈、數個小黑夾，30秒內就能完成，步驟非常簡單。

步驟1.將全部的髮絲整理至後面，並預留左邊或右邊一小把頭髮。其餘髮絲整理成一束馬尾後，將髮絲對折並用髮圈固定。

步驟2.將預留的頭髮向後，覆蓋住髮圈處。

步驟3.用小黑夾固定後，稍稍把後腦勺頭髮拉圓一點點即可。

▲短髮、中短髮也能綁低丸子頭。（圖／IG@p__yu_mi）

2.「短髮、中短髮」→韓系俐落低丸子頭

想要更時髦俐落、韓系一點，很推薦用髮夾完成低丸子頭！只需要一個髮圈、一個你喜歡的髮夾就能完成。

步驟1.將整把頭髮整理成馬尾的樣子，接著對半折，做出丸子頭的丸子，並用髮圈固定。

步驟2.將剛剛完成的丸子，用手指「左右」分成兩個小圓圈，並向左旋轉成「上下」，形成一個8字。

步驟3.將準備好的髮夾，固定在「8」字的中間即可。

▲韓系俐落低丸子頭。（圖／IG@chahong_official）

3.「長髮、中長髮」→俐落8字低丸子頭

長髮、中長髮必學！這款低丸子頭俐落中帶有優雅感，且有一定的造型感，日常、出席活動都很適合綁。

步驟1.左邊或右邊留出一束頭髮不綁。

步驟2.其餘頭髮對折後，用髮圈固定出丸子造型。

步驟3.預留的髮束向後繞，覆蓋住髮圈處，並用小黑夾固定即可。

▲中長髮適合的俐落8字低丸子頭。（圖／IG@p__yu_mi）

4.「圓潤飽滿」後腦勺→三股辮低丸子頭

天生頭型較扁，想透過髮型讓後腦勺變飽滿必須用這招！這招相對友善頭髮較長的人，綁起來效果會比較好，看似複雜，但其實很簡單。

步驟1.將所有頭髮大致分成三等份，並開始交叉綁出三股辮，約留2／3的髮尾不要綁，並將剩餘的髮尾向上折，用髮圈固定出丸子的形狀。

步驟2.將髮尾分成兩等分，以丸子為中心左右繞，完全覆蓋住髮圈。

步驟3.用小黑夾固定、用定型噴霧整理髮絲、稍稍整理後腦勺的圓潤感即可。

▲三股辮低丸子頭。（圖／IG@chahong_official）

5.「長髮、中長髮」→日常低丸子頭

最後一款適合長髮、中長髮的低丸子頭也非常簡單！如果不擅長綁三股辮，那這一款更好上手，只需要準備兩個髮圈、數個小黑夾即可。

步驟1.將全部頭髮向後綁，半折固定出丸子頭的丸子，約留2／3～1／2的髮尾先不綁。

步驟2.處理預留的髮尾，將髮圈固定在距離丸子頭的3～5公分處，拉出一個圓圈後，將髮尾繞進去。

步驟3.接著將這個圈圈往旁邊圈，覆蓋住整個髮圈，並稍加做整理及固定即可。

▲更好上手的日常低丸子頭。（圖／IG@chahong_official）

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