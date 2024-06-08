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夏季必備「8款補水神器」輕盈保濕不油膩！嬌蘭頂級精露、RMK好沁涼

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▲▼ 夏日保濕補水盤點 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲夏季也別忘了做好補水保濕，維持肌膚水嫩透亮。

記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供、翻攝IG@haeny_gram

你知道嗎？其實不少人在夏季更容易有肌膚缺水的狀況！夏季悶熱潮濕，肌膚出油量增多、痘痘粉刺狀況加重，許多人在保養上只注意控油清潔，加上頻繁進出冷氣房，一旦忽略保濕補水，小心乾荒脫屑找上門。快把以下這些輕盈不油膩的「補水神器」準備好，做好保濕補水，維持肌膚水嫩透亮。

▲▼ 輕盈保濕！夏季必備「補水神器」盤點 。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 黑蘭鑽極萃超能精露，140ml，NT$25,190。

嬌蘭頂級保養「黑藍鑽極萃系列」推出全新超能精露，含有強大的黑蘭鑽防禦科技TM以及由韓國紅蔘、防禦偵測肽製成的新型「肌警煥活複合物」，使其獨特的極微小液滴配方直抵皮膚核心，強化肌膚防禦力。結合化妝水的清新與精華液的滋潤，帶來精緻細膩的舒適感與柔軟感，使肌膚潤澤飽水，幫助養護出深層豐盈、緊緻光滑的肌膚，賦活並強化年輕光采。

▲▼ 輕盈保濕！夏季必備「補水神器」盤點 。（圖／品牌提供）

▲RMK 沁涼保濕美肌露，150ml，NT$1,450。

具有沁涼感的清爽舒適凝膠，具有保濕效果兼具潤膚功效，塗抹肌膚時能立即轉變為易於滲透角質層的水潤質地，輕鬆融入肌膚，迅速補給水分、給予保濕，使肌膚持續保有潤澤感，即使因空調等容易乾燥的夏季肌膚，也能保持全面滋潤保濕，調理出彈潤的好肌膚。同時沁涼的膚觸能為肌膚舒緩降溫，還帶有清新舒爽的沁涼薄荷&西洋梨香氣，非常適合容易脫妝的夏日妝前使用。

▲▼ 輕盈保濕！夏季必備「補水神器」盤點 。（圖／品牌提供）

▲霓淨思 冰河醣蛋白深層保濕面膜，5入，NT$399。

霓淨思今年將熱賣多年的「N3面膜系列」全新改版推出「3高機能面膜系列」，從功效到布膜都有大幅度升級，共推出保濕、抗老、潤澤、淨膚、美白等五款功效面膜。其中「冰河醣蛋白深層保濕面膜」添加專利冰河醣蛋白和取自法國Noirmoutier島的深海活泉水，提升角質水合力，有效防止水分散失，在補水的同時留住水分，達到深層保濕的功效，讓肌膚長效水潤。

▲▼ 輕盈保濕！夏季必備「補水神器」盤點 。（圖／品牌提供）

▲OGUMA 秘之湧天堂之泉24週年ZOO在一起紀念瓶，80ml+4g。

歡慶24周年，OGUMA水美媒將長年熱賣的「秘之湧天堂之泉」推出限定款「24週年ZOO在一起紀念瓶」，附帶了17款超Q小動物貼紙，可隨意黏貼裝飾瓶身，打造專屬自己的紀念瓶。透過來自深海的「I.C.E.礦晶離子」獨有的離子交換技術，將養分迅速帶至肌底，加入多重玻尿酸精華素，以及取自法國布列塔尼外海洋流的晶鹽，讓肌膚由內而外水亮飽滿，保濕、修護、定妝一瓶搞定。（24週年ZOO在一起紀念瓶只送不賣，需購買經典水美媒一組，即可獲贈2瓶「秘之湧天堂之泉24週年ZOO在一起紀念瓶」）。

▲▼ 夏日保濕補水盤點 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲la prairie 魚子美顏噴霧，50ml，NT$6,000。

la prairie今年夏季限定推出奢華養膚噴霧，運用奈米乳化技術，將2大珍稀魚子成分「魚子水精露」、「魚子微米精萃」和保加利亞玫瑰精華、摩洛哥堅果油，融合為高滲透水霧滋養，將原本乳液質地奈米化為水包油基底的超小分子，按壓噴出就是霧化感的羽量水乳精華，能高效滲透，清涼爽膚，兼具輕盈保濕補水與滋養潤澤，方便攜帶的容量設計，讓你隨時隨地都能享受頂級保養。

▲▼ 夏季補水 。（圖／品牌提供）

▲AHC 醫美科研超導水光玻尿酸精華水，130ml，NT$1,050。

靈感來自於專業科學美容水光針療程推出的「醫美科研超導水光玻尿酸系列」，以5大型態玻尿酸打造「用擦的水光針」，全方位為肌膚深層補水，達到澎潤飽滿效果。其中醫美科研超導水光玻尿酸精華水，蘊含ATP賦活因子，立即開啟肌膚保濕通道，促進代謝老廢角質，立即補充玻尿酸水能量，持久保濕。

▲▼ 夏日保濕補水盤點 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲KOSE 無限肌緻水感舒緩噴霧(森林浴)，150g，NT$650。

去年一上市就大受歡迎的水感舒緩噴霧，今年夏季推出了限定版木質森林香調，讓人感受到如被清晨露水所滋潤般的綠意芬芳。噴霧化粧水中添加雪絨花花/葉淬取液、積雪草葉淬取液、聖地紅景天根淬取液、日本川芎根水等保濕養膚成分，同時擁有緊緻毛孔、改善皮脂過多的高機能效果，保濕的同時，不會感到黏膩，使肌膚保持清爽且有彈性，妝前妝後皆可使用。

▲▼ 夏日保濕補水盤點 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲肌研 極潤保濕化粧水－小熊維尼限定版，400ml*1+100ml*2，NT$759。

肌研為全球熱銷突破一億瓶的明星商品「極潤保濕化粧水」換上超可愛的手繪風小熊維尼新瓶身，推出小熊維尼限定版，包含一瓶400ml大容量包裝與2瓶100ml隨身瓶的組合，僅在台灣好市多獨家限定販售。極潤保濕化粧水添加包含「乳酸菌發酵玻尿酸」的獨家4重玻尿酸完美保濕配方，有效補水鎖水，同時強化肌膚屏障，重現肌膚Q彈水潤光澤。

關鍵字：

保養, 護膚, 保濕, 補水, 輕盈, 乾燥, 缺水

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