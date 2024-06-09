3種手法＋6款定妝噴霧全解析！打造肌膚隱形防護網　底妝整天不融化卡粉

記者李薇／台北報導 圖／IG、品牌提供

我下去到來，想要維持完美的底妝，定妝步驟絕對是至關重要的一部分，除了用蜜粉定妝，乾性肌膚還可以選擇用定妝噴霧，網路上也流行許多手法，該怎麼噴一次教給妳。

＃TX定妝法

1.先使用定妝噴霧全臉先畫一個T字，然後再畫一個X型，讓整個臉都均勻分布即可。

＃M字定妝法

1.將整個臉預想成一個M字，針對左半邊臉以及右半邊臉頰，還有眉骨中央位置，達到全臉定妝。

＃畫圓定妝法

1.不需要固定字型，只要距離臉部15到20公分，可以畫圓的方式均勻螺旋分佈即可。

【推薦單品】

＃ORBIS 透妍定妝噴霧，50ml、售價550元

以滿滿美容液添加製作的定妝噴霧，裡面添加橄欖葉精華、楊桃葉精華以及小分子玻尿酸，無油份、香料與色素的設計，宛如專為肌膚設計的定妝蜜粉，超細緻噴霧均勻分布在臉部，打造出定妝專屬薄膜，讓底妝更加穩固又保濕潤澤。

＃MAKE UP FOR EVER 超光肌控油定妝噴霧，100ml、售價1200元

簡直就是專為油性肌膚設計的「液態蜜粉」，裡面使用柔焦彈性複合物搭配控油粉末，不僅可以幫助肌膚油水平衡，更可以吸附多餘油脂，讓臉部肌膚保持乾爽舒適，不泛油光，同時又可以維持妝容完美電力，一整天都上鏡。

＃RMK 平衡調理定妝噴霧（沁涼型），50ml、售價1100元

當氣溫越高，肌膚的油脂分泌就會越多，因此若是想讓肌膚清爽不油膩，降溫是非常重要的關鍵，RMK推出的全新定妝噴霧，不僅有涼感的效果，裡面更是添加長效保濕處方，可以讓肌膚維持一整天水潤，沁爽的薄荷柑橘香味，更是一噴療癒。

＃OGUMA水美媒 秘之湧天堂之泉24周年ZOO在一起紀念瓶，價值880元

秘之湧天堂之泉可以說是一瓶可保養也可妝後使用的單品，一瓶清爽補水又迅速為肌膚增添美容能量，慶祝品牌24周年，推出超可愛紀念瓶，搭配17款超萌小動物貼紙，可以自己黏貼出專屬自己的美容小物，而且只送不賣。

＃KOSE 美顏定格持妝噴霧PLUS，80ml、售價360元

日本人氣熱銷1000萬瓶的定妝噴霧，重點是藥妝店就可以輕鬆買到，雙層質地使用前先搖均勻，超細膩的水霧在不破壞底妝的狀況下，打造服貼的妝容，高強度防水護膜緊密貼合，積雪草萃取、角鯊烷成分，上妝同時美肌。

＃植村秀 無極限持久定妝噴霧－柚子，售價1350元

夏季定妝當然要來點清爽的，植村秀經典熱賣的無極限定妝噴霧，全新推出柚子香氣，清爽的柑橘調香味，一噴立刻有降溫的感受， 超細微米噴頭可以讓水霧用量更省，搭配明星成膜科技，宛如為妝容打造隱形防護網，維持一整天完美狀態。