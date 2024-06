3種手法＋6款定妝噴霧全解析！打造肌膚隱形防護網　底妝整天不融化卡粉

記者李薇/台北報導 圖/IG、品牌提供

我下去到來,想要維持完美的底妝,定妝步驟絕對是至關重要的一部分,除了用蜜粉定妝,乾性肌膚還可以選擇用定妝噴霧,網路上也流行許多手法,該怎麼噴一次教給妳。

#TX定妝法

1.先使用定妝噴霧全臉先畫一個T字,然後再畫一個X型,讓整個臉都均勻分布即可。

#M字定妝法

1.將整個臉預想成一個M字,針對左半邊臉以及右半邊臉頰,還有眉骨中央位置,達到全臉定妝。

#畫圓定妝法

1.不需要固定字型,只要距離臉部15到20公分,可以畫圓的方式均勻螺旋分佈即可。

【推薦單品】

#ORBIS 透妍定妝噴霧,50ml、售價550元

以滿滿美容液添加製作的定妝噴霧,裡面添加橄欖葉精華、楊桃葉精華以及小分子玻尿酸,無油份、香料與色素的設計,宛如專為肌膚設計的定妝蜜粉,超細緻噴霧均勻分布在臉部,打造出定妝專屬薄膜,讓底妝更加穩固又保濕潤澤。

#MAKE UP FOR EVER 超光肌控油定妝噴霧,100ml、售價1200元

簡直就是專為油性肌膚設計的「液態蜜粉」,裡面使用柔焦彈性複合物搭配控油粉末,不僅可以幫助肌膚油水平衡,更可以吸附多餘油脂,讓臉部肌膚保持乾爽舒適,不泛油光,同時又可以維持妝容完美電力,一整天都上鏡。

#RMK 平衡調理定妝噴霧(沁涼型),50ml、售價1100元

當氣溫越高,肌膚的油脂分泌就會越多,因此若是想讓肌膚清爽不油膩,降溫是非常重要的關鍵,RMK推出的全新定妝噴霧,不僅有涼感的效果,裡面更是添加長效保濕處方,可以讓肌膚維持一整天水潤,沁爽的薄荷柑橘香味,更是一噴療癒。

#OGUMA水美媒 秘之湧天堂之泉24周年ZOO在一起紀念瓶,價值880元

秘之湧天堂之泉可以說是一瓶可保養也可妝後使用的單品,一瓶清爽補水又迅速為肌膚增添美容能量,慶祝品牌24周年,推出超可愛紀念瓶,搭配17款超萌小動物貼紙,可以自己黏貼出專屬自己的美容小物,而且只送不賣。

#KOSE 美顏定格持妝噴霧PLUS,80ml、售價360元

日本人氣熱銷1000萬瓶的定妝噴霧,重點是藥妝店就可以輕鬆買到,雙層質地使用前先搖均勻,超細膩的水霧在不破壞底妝的狀況下,打造服貼的妝容,高強度防水護膜緊密貼合,積雪草萃取、角鯊烷成分,上妝同時美肌。

#植村秀 無極限持久定妝噴霧-柚子,售價1350元

夏季定妝當然要來點清爽的,植村秀經典熱賣的無極限定妝噴霧,全新推出柚子香氣,清爽的柑橘調香味,一噴立刻有降溫的感受, 超細微米噴頭可以讓水霧用量更省,搭配明星成膜科技,宛如為妝容打造隱形防護網,維持一整天完美狀態。