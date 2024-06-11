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美鑽錯落點綴更時髦　Hearts On Fire時尚指數激升

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▲▼Hearts On Fire,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Hearts On Fire BARRE系列Floating 黃K金鑽石耳環約1,090,000元起，手環約703,000元起。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

獲「全世界車工最完美的鑽石」封號的Hearts On Fire，於台北SOGO復興館4樓開設全球首間嶄新形象精品店，正式宣告品牌轉型計畫，品牌由內而外更為摩登，並帶來全新標語The Signature of Light（唯你專屬的光芒），全新創作BARRE系列珠寶為新形象做了完美詮釋，顛覆了單鑽主石至上、和諧對稱的傳統，改將美鑽錯落鑲嵌於金屬外，創造層次感，時尚感倍增。

▲▼Hearts On Fire,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire於SOGO復興館4樓開設全球嶄新形象精品店。

▲▼Hearts On Fire,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲模特兒戴Hearts On Fire BARRE Floating黃K金鑽石鎖骨鍊約1,622,000元起，Floating耳環約166,000元起，Multi-Row黃K金鑽石戒指約249,000元。

Hearts On Fire為BARRE系列推出數百萬元的奢華款與7萬元起可入手的日常款作品，款式包括戒指、項鍊、鎖骨鍊、耳環、手鍊、手環與1枚胸針，主要樣式有兩款設計，一款名為Floating主題之作以俐落圓弧線條錯落鑲嵌美鑽，另一款Multi-Row則排列多道貴金屬線條並於其間鑲嵌鑽石，最貴氣的版本為鑲嵌26.25克拉美鑽、要價5,092,000元的鎖骨鍊。

▲▼Hearts On Fire,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire BARRE Multi-Row黃K金鑽石鎖骨鍊，鑲嵌約26.25克拉美鑽， 5,092,000元。

▲▼Hearts On Fire,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire BARRE Floating 黃K金鑽石戒指，121,000元。

丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）於台北SOGO復興館的專賣店也於日前嶄新登場，並邀品牌大使、丹麥伯爵尼古拉來台揭幕，品牌最新主打的限量訂製珠寶為MOONLIGHT BLOSSOM系列編號69純銀胸針項鍊，銀質打造的立體葉脈鑲飾3款細膩拋光的彩色寶石與小巧銀珠，墜飾中心處鑲嵌兩顆橢圓形切割的藍紋石，尾端懸掛著3顆渾圓藍石英，流露清新風格。

▲▼Hearts On Fire,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲喬治傑生SOGO復興館專賣店開幕時邀丹麥伯爵尼古拉來台揭幕。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼Hearts On Fire,Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列純銀藍寶石胸針項鍊，80,000元。（圖／喬治傑生提供）

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關鍵字：

Hearts On Fire, Georg Jensen, 喬治傑生

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