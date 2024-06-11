Miu Miu學院風結合丹寧魅力！「Upcycled」系列舊衣改造爆款低腰裙

記者鮑璿安 ／台北報導

奪得2024年第一季全球最熱門時尚品牌寶座的Miu Miu，並未停下熱賣腳步，最新發表品牌第五個 Miu Miu Upcycled 系列，再度聚焦牛仔風格，貫徹舊衣改造的魅力，打造出低腰短褲、圍巾上衣等強勢流行單品，準備洗版社群。





▲2024 Miu Miu Upcycled 系列。（圖／品牌提供）

Miu Miu Upcycled系列於2020年首度推出，旨在頌揚復古時尚的珍貴性並鼓勵循環設計的實踐， 由全球領域內的專家精心蒐羅舊服飾，隨後於接縫處進行拆解，解構千禧世代的舊衣物並注入新設計靈感，真正落實永續時尚責任。

本次第五度的Upcycled系列依舊以牛仔風格為核心發想，醒目的白色縫線添加天然麂皮飾邊，整體輪廓經重新改造，牛仔褲演變為Miu Miu近年來頗受換歡迎的寬鬆低腰款式，品牌辨識度滿滿。並且透過圍巾式上衣、束腰外套與迷你短褲強勢組合，盡顯時髦的短版風格，貫徹Miu Miu學院風經典剪裁。而細節處則會發現，原有的鈕扣被小心翼翼拆卸，鐫刻Miu Miu品牌標誌後再縫回原有位置，增添新舊交織的絕妙魅力。





▲醒目的白色縫線添加天然麂皮飾邊，整體輪廓經重新改造。（圖／品牌提供）

由攝影師Tarek Cassim拍攝的全新形象廣告中，模特兒Alice McGrath、Wenqing Liu 與 Ana Elisa Brito演繹出新生代活力，以拼貼手法呈現的獨特肖像，呼應 Upcycled by Miu Miu 的設計過程，讓服飾與穿著此系列的三位主角展現動人姿態。

▲夏日限定紐約漢普頓海灘快閃裝置自6月7日至6月16日於台北微風南山戶外草坪登場 。（圖／品牌提供）





▲標誌性的Polo ID單肩包，本季亦推出全新配色。（圖／品牌提供）

同時，Polo Ralph Lauren首度在台打造為期10日的夏日限定紐約漢普頓海灘快閃裝置，自6月7日至6月16日於台北微風南山戶外草坪登場，涵蓋玩色織狂工藝坊、可愛拍貼機、冰淇淋夏日補給站等有趣打卡點。全新Only Polo系列也伴隨夏日時節而來，經典雋永的設計剪裁與繽紛色調，渲染上條紋襯衫、輕透舒適亞麻服飾；而標誌性的Polo ID單肩包，本季亦推出全新配色金絲雀黃、天空藍、野莓與象牙白等為夏日造型綴上完美搭配。