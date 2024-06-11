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DIKE「手提式冷氣」主打野餐露營　嘉儀電扇測室溫自調風量

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▲夏季來襲，家電品牌推無線空調與電扇產品，主打戶外露營與方便移動需求。（圖／各品牌提供）

▲夏季來襲，家電品牌DIKE推無線空調與電扇產品，主打戶外露營與方便移動需求。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

端午過後正式迎向體感夏季，加上暑假即將到來，戶外野餐、露營相關商品需求也逐漸升高，看好戶外用品商機，雙全國際今年祭出一整套「夏季出遊」解決方案，除旗下熱門商品PHILIPS 1000W儲能行動電源之外，還有自家手提式三合一空調，省電速冷還可除濕，在帳篷內也能吹涼涼。

▲夏季來襲，家電品牌推無線空調與電扇產品，主打戶外露營與方便移動需求。（圖／各品牌提供）

DIKE近期在台推出手提式三合一空調，強調高效製冷，最低可達16度低溫，主打免排水免安裝，搭配便攜握把設計，戶外也能靈活移動，即使夏天露營在帳篷內，也可隨時隨地享受舒適涼風，還有除濕與送風功能，強調居家也適用，租屋族也可考慮看看。

▲夏季來襲，家電品牌推無線空調與電扇產品，主打戶外露營與方便移動需求。（圖／各品牌提供）

除手提式空調之外，雙全也推出PHILIPS 迷你行動循環扇、DIKE 全能扇，「PHILIPS 迷你行動循環扇」搭載7.5吋大扇葉，並可支援Type-C快充，最多可使用15小時，無線設計輕巧便攜好收納，可以掛在車上、內帳上方或是放置於野餐桌上；「DIKE 全能扇」採用無段式自由調節風量，並配備4種替換吹嘴，無論是搭帳時需要充氣墊床、野炊時的生火或是露營收帳時需要除塵、吹乾雨水都方便使用。

▲夏季來襲，家電品牌推無線空調與電扇產品，主打戶外露營與方便移動需求。（圖／各品牌提供）▲夏季來襲，家電品牌推無線空調與電扇產品，主打戶外露營與方便移動需求。（圖／各品牌提供）

家電代理商嘉儀近期推出KEF-242型12吋無線立扇，最大賣點在於能搭配行動電源供電，不受插座位置限制，戶外活動也能輕鬆移動位置。支援6段調節，上下左右擺頭設計加上兩段高度調整，涼爽範圍更加廣闊。在家使用，也可開啟睡眠模式，並提供7小時定時關機，售價4,000元。

另款直流變頻大廈扇KEF-241，提供10段調節搭配三種擺頭角度，主打具備自動調節風速功能，搭載感溫裝置能即時偵測室溫，可以自行調整風量，外型採用質感布料包覆，推出灰藍雙色可選擇，增添時尚質感，售價3,900元。

關鍵字：

戶外用品, 夏季出遊, 手提式空調, 迷你行動扇, 無線立扇, DIKE, 嘉儀

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