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安格斯12星座一周運勢6／10～6／16　雙子抓緊強運尾巴、射手注意健康

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

火星這周悄悄展開為期一個多月的移位旅程，對牡羊座來說影響不算小，除了工作上比往常更積極外，感情、人際的表面也顯得活力十足，雖然此時的你劍及履及有著比別人更強的行動力，但過於直率、口無遮攔的行逕可能讓人難以恭維，除了可能嚇退那些本來對你小有好感的人，過於高調也可能引來不懷好意的小人喔！

金牛 4.21～5.20

二宮中金星、太陽的能量如日中天，也意謂著這周的牛兒正是運勢躍進的時期，工作上機會接踵而來，雖然忙碌卻異常充實，能在過程中賺足經驗！此時自己身邊的感情瑣事並不是逃避忽略就能雲淡風輕，再忙也需要花點時間去溝通、處理，只要把內心的小疙瘩說開了，感情能很快重修舊好，就怕一拖再拖最後走上遺憾結尾。

雙子 5.21～6.20

本命宮位眾吉星的能量持續發威，雙子可要抓緊運勢的尾巴，趁著強運把過去想做想體驗的事情一次完成。工作上表現不俗，可全力以赴的表現自己，而人際和感情上就算卡關，也要懂得耐心溝通，除了傳達你的想法外，也要試著用同理心理解對方的需要，透過這樣相互了解的過程，和諧的互動將能助你一吐之前悶燒的壓力！

巨蟹 6.21～7.21

單身巨蟹默默習慣了一個人的自在，近期感情方面走的是保守路線，除了不是太積極外，桃花也缺缺，恐怕沒有辦法那麼樣的春風得意，試著參加聚會、喜宴，提升與同儕、朋友互動的機會。相反的是交往中的巨蟹可以趁著初夏時間一起出遊趴趴走，細細累積兩人交往的點點滴滴，感情會在這周每個小日子中蓬勃發展！

獅子 7.22～8.22

感情上總是容易太在乎、太多心的獅子座，這周多了金星支援，感情好運不減反增，特別是交往中的獅子座，二人不論是愛情短跑還是馬拉松，時間的日日堆疊之下不但不會膩煩，彼此間的相處越來越像家人，不論兩人默契還是對彼此的重視程度都只會有增無減！單身者則是因為沒有太多的心思在談戀愛上，難有新的進展。

處女 8.23～9.22

中規中矩、穩健保守的作風雖然讓人安心，不過有時處女座的頑固真的讓人不敢恭維啊！這周的你在火星的推促之下，原本堅持的事會更加執著，特別是感情上完全沒有模糊空間，可能會快刀斬亂麻式的對於某些不值得的情感斷捨離，雖然有些關係的結束將能讓你神清氣爽，但短時間看來要孤單一段時日，不妨好好享受與自己獨處的小日子！

天秤 9.23～10.22

天秤座一向注重自己的享受，工作愈忙愈會為自己安排舒適的逛街購物行程，不但一點都不會手軟，吃好、穿好也能充分活絡職場生活，而全新的金錢配置正是天秤座這周的強運重點，不妨試著養成正確的投資理財習慣，別一股腦的全部同入，分紅之餘還是要記得養成儲蓄的習慣多多存錢。

天蠍 10.23～11.22

天蠍座這周的人際魅力將與你的自信成正比，愈是從容優雅，愈能得到旁人的注目，受惠於金星能量，單身天蠍感情上也有望繳出亮眼成績單，此時身邊圍繞著淡淡的桃花情緣，敏感的你其實不難察覺。比較棘手的是交往中的，就算兩人感情不差，也可能出現不速之客從中攪局，彼此的默契與情感也將備受考驗。

射手 11.23～12.21

射手座這周戀愛運勢來得有點委曲，只能意會難以言傳的曖昧情愫游走在你與心上人之間，只怕挑明了就沒那麼美了！這段時間的等待是有些辛苦的，但這一切的付出是值得的，有金星的支援，感情最終能走到你想要的位置。值得注意的是此時別忽略了健康的警訊，睡眠品質不佳之下很可能形成精神不集中的情況，抓到時間要記得多休息比較好。

摩羯 12.22～1.19

比起那些水到渠成、一拍即合的戀愛情緣，摩羯的感情之路顯得迂迴了一些，這周則是需要更用心經營、付出的時期，由於花了很多力氣在自己喜歡的人身上，但對方卻好像不領情，請繼續努力！有對象的摩羯感情穩定，建議你再忙也要抽空陪伴對方，感情再好也需要時時刻刻的用心守護，才能走得更穩妥唷！

水瓶 1.20～2.18

金星駐守水瓶座的愛情宮位走到了最後一周，也會是瓶子情緒情感大噴發的時間，此時將為所有水瓶帶來了十分正向的循環與影響。特別是戀愛方面。交往中的水瓶子可以說是春風得意，彼此都想拉長這小曖昧的酸甜時光，無論主動告白或透過朋友傳話等，都顯得有點小刺激卻又興奮無比，一路可說十分的順利。

雙魚 2.19～3.20

雖然說這周的單身雙魚想要脫單不見得有譜，不過初夏時節對你而言是一個容易認識很多人的社交爆發期，可以嘗試與以往不同的穿搭或髮型，給大家一個眼睛一亮的LOOK，藉此吸引到不少的目光，勾出人氣與桃花機緣。如果是正在談戀愛的魚兒，則要記得平衡感情與自我生活，避免重色輕友氣走身邊的好麻吉好朋友。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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