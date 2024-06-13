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熱搜甄嬛傳「甘露寺美甲」是什麼？絕美裸色漸層被封「美甲的盡頭」

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

《後宮甄嬛傳》開播至今13年，仍是網友們津津樂道的話題！其中劇情走到甘露寺環節時，甄嬛的美甲造型不僅被稱為「甘露寺美甲」，還有「美甲的盡頭」稱號？一起看下去。

甘露寺美甲是什麼？

之所以會被稱為甘露寺美甲，也就是甄嬛在該處時的裸色漸層美甲造型，雖然網友們紛紛起義希望過年馬拉松時跳過這段，但此處甄嬛的手指卻很讓人注目！因此有時候大家也會以甄嬛美甲來搜尋這款造型。

越簡單的越困難，雖然裸色透點粉看似容易，但漸層要精細到位、指甲的弧度要上的漂亮、裸色色調要和膚色相襯，甲型也要足夠修飾，其實並沒有這麼簡單。美甲有許多款式可以一一嘗試，但華麗的款式做久了又會想回歸簡約，因此這款美甲才會被網友戲稱為「美甲的盡頭」。

甘露寺美甲特點＆造型分享

1.裸色色調多，配合膚色、色卡選擇，才能找到最適合自己的。

2.如果想要有修飾度，會建議修成長的杏仁型，如果本身指甲條件適合可以用真甲做，但市面上也有不少甲片、穿戴甲款式。

3.乾淨的透色，會微微透出指肉的淺色，因此美甲師技術很重要。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 美甲, 甘露寺美甲, 甄嬛美甲, 後宮甄嬛傳

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